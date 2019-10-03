Затягне сильними дощами і похолодає: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, очікується похмура, дощова і в більшості областей холодна. Тепла температура повітря збережеться тільки на південному сході та сході країни, в інших – очікується різке пониження температури повітря.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, в п'ятницю дощі охоплять північні, центральні та південні області України.

"Синенька смуга на прогностичній карті у п'ятницю, 4 жовтня, значить дощі. Завтра вдень вона протягнеться від Чернігівської і Сумської області через Полтавську – Черкаську в Одеську область. Хто просив дощі – будь ласка. Атмосферний фронт вже сьогодні ввечері прийде до Півночі України. Завтра на Заході дощі притихнуть, обійдеться хмарної погодою з боязкими краплями. А на решта території разом з проходженням фронту пройдуть помірні дощі. Іноді навіть сильні. Опади не торкнуться хіба що південного сходу України", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що в більшості регіонів різко знизиться температура повітря і лише на сході і південнму сході збережеться тепло.

"Температура повітря розділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, в більшості центральних областей буде холодно, +10 +15 градусів. На решта території +15 +19 градусів, на південному сході та сході ще літо, +20 +25 градусів", - додала Діденко.

У Києві 4 жовтня також похолодає і пройдуть дощі.

"У Києві п'ятниця буде вологою, з дощами та похолоданням. Вдень температура повітря знизиться до +11 +12 градусів. Хто реагує на таку різку зміну погоди головою, судинами, настроєм – не турбуйтеся, це ж осінь", - написала синоптик.