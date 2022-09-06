Зацарапили или повредили деревянную мебель? Гениальный трюк - и она как новая

Удаление пятен

Денатурированный спирт (технический спирт, в который добавлены специальные вещества, исключающие его потребление в пищевых целях) может стать отличным решением, если вы хотите бороться с видимыми пятнами на деревянной мебели.

Реагенты, входящие в его состав, позволяют бороться со всеми видами царапин, делая их со временем незаметными.

Смешайте воду с денатурированным спиртом, а затем смочите ватный диск в полученном растворе. Круговыми движениями протрите пятна на деревянной поверхности.

Помните, что денатурированный спирт токсичен и потенциально легковоспламеняющийся. Поэтому соблюдайте все меры предосторожности при использовании.

Полировка

Отличной альтернативой промышленным и химическим продуктам является кофейная гуща. Благодаря маленьким кофейным зернам вы можете отполировать деревянную мебель, уменьшив на ней царапины.

А для еще большей эффективности не стесняйтесь добавить немного оливкового масла. Этой пастой вы сможете аккуратно нанести на древесину мебели.

Оставьте на 30 минут, а затем протрите все салфеткой из микрофибры. Ваша древесина будет как новая.

Защита и пропитка

Льняное масло имеет много свойств, направленных на защиту и возвращение блеска древесины бука и дуба. Такое средство сможет защитить от воды, УФ-лучей, насекомых и различных грибков.

Перед тем, как нанести льняное масло на деревянную поверхность мебели, не забудьте удалить всю грязь со стола.

Используя наждачную бумагу, отшлифуйте древесину для большей эффективности. Затем с помощью кисточки нанесите на древесину несколько капель льняного масла, потребуется несколько слоев.

Все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока ваша мебель медленно высохнет, чтобы получить удивительный результат.