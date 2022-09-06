Зацарапили или повредили деревянную мебель? Гениальный трюк - и она как новая

Деревянная мебель очень ценна, поэтому нас всегда огорчают повреждения, царапины, потертости на ней. Но не надо спешить списывать шкафы, комоды и столы, ведь выход есть, и он очень прост.
Об этом пишет SantePlus.
Денатурированный спирт (технический спирт, в который добавлены специальные вещества, исключающие его потребление в пищевых целях) может стать отличным решением, если вы хотите бороться с видимыми пятнами на деревянной мебели.
Реагенты, входящие в его состав, позволяют бороться со всеми видами царапин, делая их со временем незаметными.
Смешайте воду с денатурированным спиртом, а затем смочите ватный диск в полученном растворе. Круговыми движениями протрите пятна на деревянной поверхности.
Помните, что денатурированный спирт токсичен и потенциально легковоспламеняющийся. Поэтому соблюдайте все меры предосторожности при использовании.
Отличной альтернативой промышленным и химическим продуктам является кофейная гуща. Благодаря маленьким кофейным зернам вы можете отполировать деревянную мебель, уменьшив на ней царапины.
А для еще большей эффективности не стесняйтесь добавить немного оливкового масла. Этой пастой вы сможете аккуратно нанести на древесину мебели.
Оставьте на 30 минут, а затем протрите все салфеткой из микрофибры. Ваша древесина будет как новая.
Льняное масло имеет много свойств, направленных на защиту и возвращение блеска древесины бука и дуба. Такое средство сможет защитить от воды, УФ-лучей, насекомых и различных грибков.
Перед тем, как нанести льняное масло на деревянную поверхность мебели, не забудьте удалить всю грязь со стола.
Используя наждачную бумагу, отшлифуйте древесину для большей эффективности. Затем с помощью кисточки нанесите на древесину несколько капель льняного масла, потребуется несколько слоев.
Все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока ваша мебель медленно высохнет, чтобы получить удивительный результат.
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