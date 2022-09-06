Зацарапили чи пошкодили дерев'яні меблі? Геніальний трюк - і вони як нові

Видалення плям

Денатурований спирт (технічний спирт, в який додані спеціальні речовини, що виключають його споживання в харчових цілях) може стати чудовим рішенням, якщо ви хочете боротися з видимими плямами на дерев'яних меблях.

Реагенти, що входять до його складу, дозволяють боротися з усіма видами подряпин, роблячи їх з часом непомітними.

Змішайте воду з денатурованим спиртом, а потім змочіть ватний диск в отриманому розчині. Круговими рухами протріть плями на дерев’яній поверхні.

Зауважте, що денатурований спирт токсичний і потенційно легкозаймистий. Тож дотримуйтесь усіх запобіжних заходів під час використання.

Полірування

Чудовою альтернативою промисловим і хімічним продуктам є кавова гуща. Завдяки маленьким кавовим зернам ви можете відполірувати дерев'яні меблі, зменшивши на них подряпини.

А для ще більшої ефективності не соромтеся додати трохи оливкової олії. Цією пастою ви зможете акуратно нанести на деревину меблів.

Залиште на 30 хвилин, а потім протріть все серветкою з мікрофібри. Ваша деревина буде як нова.

Захист та пропитування

Лляна олія має багато властивостей, спрямованих на захист і повернення блиску деревини, зокрема буку та дубу. Такий засіб зможе захистити від води, УФ-променів, комах та різних грибків.

Перед тим, як нанести лляну олію на дерев’яну поверхню меблів, не забудьте видалити весь бруд зі столу.

Використовуючи наждачний папір, відшліфуйте деревину для більшої ефективності. Потім за допомогою пензлика нанесіть на деревину кілька крапель лляної олії, буде потрібно кілька шарів.

Все, що вам потрібно зробити, це дочекатися, поки ваші меблі повільно висохнуть, щоб отримати дивовижний результат.