Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил

Дыра в линолеуме - всегда огорчение, особенно, когда покрытие новое. Чаще всего такие повреждения образуются во время передвижения мебели или других тяжелых предметов.

Как правильно залатать такую дыру, чтобы это было незаметно или почти незаметно - читайте ниже в нашем материале Styler.

Желательно, чтобы у вас в загашнике были остатки такого самого линолеума, который вы постелили на пол. Или же подберите другой в магазине.

Пошаговая инструкция

Вырежьте квадрат, который по размерам превышает вашу дыру.

Приклейте его скотчем на место, где линолеум порвался.

Острым ножом вырежьте квадрат меньшего размера, чтобы прорезать сразу два слоя линолеума.

Тот кусок, что с дырой, выбросьте, а целый квадрат промажьте клеем и приклейте на вырезанное место.

Если правильно подобрать рисунок, место, где была дыра, будет почти незаметна.