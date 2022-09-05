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Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил

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Понедельник 05 сентября 2022 15:25
Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил Как заклеить линолеум незаметно (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Дыра в линолеуме - всегда огорчение, особенно, когда покрытие новое. Чаще всего такие повреждения образуются во время передвижения мебели или других тяжелых предметов.

Как правильно залатать такую дыру, чтобы это было незаметно или почти незаметно - читайте ниже в нашем материале Styler.

Желательно, чтобы у вас в загашнике были остатки такого самого линолеума, который вы постелили на пол. Или же подберите другой в магазине.

Пошаговая инструкция

Вырежьте квадрат, который по размерам превышает вашу дыру.

Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил

Приклейте его скотчем на место, где линолеум порвался.

Острым ножом вырежьте квадрат меньшего размера, чтобы прорезать сразу два слоя линолеума.

Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил

Тот кусок, что с дырой, выбросьте, а целый квадрат промажьте клеем и приклейте на вырезанное место.

Если правильно подобрать рисунок, место, где была дыра, будет почти незаметна.

Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил

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Также читайте, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.

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