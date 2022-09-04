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Как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой

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Воскресенье 04 сентября 2022 13:32
Как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой Фото: Как избавиться от любых пятен на стенах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Свежий ремонт стоит в первозданном виде недолго, особенно, если в доме есть дети. На стенах возникают пятна от ручек, фломастеров, еды, обуви, в некоторых комнатах может появляться плесень. Но избавиться от них вполне реально.

Об этом пишет SantePlus.

Отметим, что наши советы касаются окрашенных, кафельных стен, поклеенных моющимися обоями. Обычные обои в большинстве случаев, к сожалению, придется переклеить.

Пятна плесени

В этом случае надо смешать полстакана уксуса в литре воды и вылить полученную смесь в бутылку с пульверизатором. Затем распылите средство на пятно и дайте ему подействовать. Благодаря своим природным свойствам этот источник уксусной кислоты растопит плесень и вернет стене первоначальный вид.

В качестве альтернативы уксусу вы также можете использовать соду. Просто возьмите необходимое количество и добавьте немного воды, пока не получите пастообразную смесь. Нанесите смесь на пятно и оставьте на час перед тем, как смыть и вытереть.

В случае появления очень стойких пятен черной плесени следует обратиться к специалисту, потому что эта проблема может быть системной.

Как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой

Фото: избавиться от пятен проще, чем вы думаете (freepik)

Следы ручки

Растворите немного хозяйственного мыла в литре воды и протрите смесью по чернильному пятну губкой. Осторожно потрите, не повредив стенку. Наконец смойте теплой водой.

Полоски от обуви

Для очистки следов от обуви достаточно воспользоваться ластиком, желательно белым. Этот лайфхак поможет вывести черные следы от подошвы.

Пятна от кофе, масла или другой пищи

Вам нужно посыпать пятно солью и оставить примерно на час. После этого удалите соль влажной салфеткой. На самом деле соль обладает сильной естественной впитывающей способностью, способной удалить пятно и оставить стену как новую.

В случае пятен от помидоров или соуса, лимон может прийти вам на помощь. Достаточно выжать сок лимона и протереть губкой пятно. Оставьте на час. Затем смойте небольшим количеством теплой воды.

От масляных пятен самым эффективным средством является мука. Нанесите этот ингредиент на руки, затем прямо на стену, не втирая, и дайте постоять полчаса. Когда вы увидите, что мука пропитывается маслом, удалите ее сухой салфеткой.

Пятна от мебели

Часто на стенах можно заметить пятна из-за контакта с мебелью, картинами и тому подобное. Чтобы от них избавиться, растворите три столовые ложки пищевой соды в литре воды и потрите полученной смесью по стене с помощью губки.

Ранее мы писали, как почистить ковры от пятен домашним копеечным средством.

Также сообщалось, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.

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