Затишок у фермерському стилі: як виглядає зсередини будинок Раяна Гослінга (фото)

12 листопада канадський актор Раян Гослінг святкує свій 44-й день народження, і з цієї нагоди у мережі показали його нерухомість.

Що відомо про будинок, у якому мешкає знаменитість разом зі своєю родиною, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Velvet Ropes .

У якому будинку живе Раян Гослінг

Разом зі своєю обраницею, акторкою Євою Мендес, він мешкає у заміському маєтку в місті Карпінтерія, штат Каліфорнія. Фермерський будинок пара купила майже за 5 млн доларів, і це сталося ще у вересні 2014 року. Спершу вони використовували його лише для відпочинку, проте, ймовірно, наразі подружжя повністю перебралося туди жити.

Нерухомість була збудували у 2000 році, і раніше її власником був американський кінорежисер і сценарист Джоел Шумахер. Він виставив дім на продаж у 2012 році за 9, 5 мільйонів доларів, і через два роки Гослінг купив цей дім.

Як виглядає будинок актора Раяна Гослінга (фото: Riskin Partners Group)

Фермерський будинок має басейн на подвір'ї, а також чимало садів. Така зелена територія дозволяє легко усамітнитися та відчути себе єдиним цілим з природою. Усередині також багато цікавого: на стінах можна побачити фресковий розпис, декоровану дерев'яними балками стелю, а загалом весь інтер'єр має південно-західні елементи.

У будинку є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, а житлова площа складає близько 600 квадратних метрів. Вітальня має величезний камін, унікальні дизайнерські світильники у сільському стилі, вигнуту стелю та троє скляних дверей, які ведуть на затишне внутрішнє подвір'я.

Як виглядає будинок актора Раяна Гослінга (фото: Riskin Partners Group)

Кухня також зроблена у такому ж стилі. Вона відповідає мотивам сільської розкоші та оснащена дерев'яними шафами зі світлою стільницею. Кухня також оснащена побутовою технікою з нержавіючої сталі, але ідея фермерського будинку все ще зберігається.

Зона їдальні розташована у затишній зоні поруч із панорамними вікнами. Є невеликий камін, де, як можна припустити, збирається вся родина.

Як виглядає будинок актора Раяна Гослінга (фото: Riskin Partners Group)

Одна з найбільших кімнат - бібліотека. Вона зроблена з дерева і декорована різноманітними елементами: килимом, пледами, світильниками, шторами та іншими затишними речами, які створюють ідеальний настрій для того, щоб відпочити за улюбленою книжкою.

Також у будинку є зона для гостей. Будиночок для гостей зроблений у такому ж сільському стилі та має дві спальні, вітальню і затишний камін.

Як виглядає будинок актора Раяна Гослінга (фото: Riskin Partners Group)

Відомо, що в минулому Раян і Єва володіли ще двома маєтками, які були розташовані в Лос-Анджелесі, але в 2021 і 2023 роках вони вирішили їх продати.

Нагадаємо, у шлюбі з американською акторкою Гослінг виховує доньок Есмеральду Амату та Амату Лі. Офіційно вони одружилися у листопаді 2022 року, а розпочали стосунки ще у вересні 2011 року.