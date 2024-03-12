ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото)

Вівторок 12 березня 2024 20:34
UA EN RU
Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото) Раян Гослінг (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Раян Гослінг став одним з найпопулярніших акторів Голлівуду завдяки ролі Кена у найкасовішому фільмі "Барбі", відтворив виступ Мерлін Монро.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) порівнявши виступ Гослінга на Оскарі 2024 та Мерлін Монро у фільмі "Джентльмени обирають блондинок".

Раян Гослінг відтворив виступ Мерлін Монро

Під час свого виступу на премії Оскар 2024 з піснею "I’m Just Ken" Раян Гослінг відтворив сцену з фільму "Джентльмени вибирають блондинок", де зіграла Мерлін Монро.

Гослінг вирішив здивувати публіку та одягнув рожеве вбрання і спустився сходами поміж чоловіків у чорних смокінгах, як це робила Монро. Але у його образі була, звісно, не сукня, а яскраво-рожевий, навіть малиновий костюм, який був прикрашений камінням.

Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото)Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото)

Раян Гослінг відтворив образ Мерлін Монро (фото: Getty images)

Цей образ Раян вибрав не просто так, це певна відсилання й до фільму "Барбі", у якому він виконав головну роль і до творчості Мерлін Монро, яка у свій час була тою, з кого жінки в усьому світі брали приклад.

Її стиль завжди був особливим, особливо сукні. І, наприклад, ця сукня з фільму "Джентльмени обирають блондинок", яка стала прототипом для образу Гослінга, стала популярною у 1953 році.

Як Раян Гослінг відтворив відомий образ Мерлін Монро (відео, фото)

Мерлін Монро у рожевій сукні (фото: Pinterest)

А все через те, що Мерлін виконала знамениту пісню "Diamonds are the girl's best friends" в рожевій сукні без бретелей з шовкового сатину з великим декоративним бантом на спині й довгими рукавичками.

Родзинкою обох номерів є чоловіки у чорних смокінгах, які танцюють та роблять виступи Мерлін та Гослінга більш живими й, власне, створюють цей шарм на сцені.

Раніше ми розповідали, що Марго Роббі і Раян Гослінг зіграють разом у продовженні культового фільму.

Також читайте, що відомо про актора, який зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі "Я, Побєда і Берлін".

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар Актори
NEWS
Нова допомога Україні: розкрито зміст пакета від США
Нова допомога Україні: розкрито зміст пакета від США