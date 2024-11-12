Уют в фермерском стиле: как выглядит изнутри дом Райана Гослинга (фото)

12 ноября канадский актер Райан Гослинг празднует свой 44-й день рождения, и по этому случаю в сети показали его недвижимость.

Что известно о доме, где проживает знаменитость вместе со своей семьей, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Velvet Ropes .

В каком доме живет Райан Гослинг

Вместе со своей избранницей, актрисой Евой Мендес, он проживает в загородном имении в городе Карпинтерия, штат Калифорния. Фермерский дом пара купила почти за 5 млн долларов, и это произошло еще в сентябре 2014 года. Сначала они использовали его только для отдыха, однако, вероятно, теперь супруги полностью перебрались туда жить.

Недвижимость построили в 2000 году, и раньше ее владельцем был американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер.

Как выглядит дом актера Райана Гослинга (фото: Riskin Partners Group)

Фермерский дом имеет бассейн во дворе, а также множество садов. Такая зеленая территория позволяет легко уединиться и почувствовать себя единым целым с природой. Внутри также много интересного: на стенах можно увидеть фресковую роспись, декорированный деревянными балками потолок, а в целом весь интерьер имеет юго-западные элементы.

В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, а жилая площадь составляет около 600 квадратных метров. Гостиная имеет огромный камин, уникальные дизайнерские светильники в сельском стиле, изогнутый потолок и три стеклянных двери, ведущих на уютный внутренний двор.

Как выглядит дом актера Райана Гослинга (фото: Riskin Partners Group)

Кухня тоже сделана таком же в стиле. Она отвечает мотивам сельской роскоши и оснащена деревянными шкафами со светлой столешницей. Кухня также оборудована бытовой техникой из нержавеющей стали, но идея фермерского дома все еще сохраняется.

Зона столовой расположена в уютной зоне рядом с панорамными окнами. Есть небольшой камин, где, как можно предположить, собирается вся семья.

Как выглядит дом актера Райана Гослинга (фото: Riskin Partners Group)

Одна из самых больших комнат - библиотека. Она сделана из дерева и декорирована разнообразными элементами: ковром, пледами, светильниками, шторами и другими уютными принадлежностями, которые создают идеальное настроение для того, чтобы отдохнуть за любимой книгой.

Также в доме есть гостиная зона. Домик для гостей сделан в таком же сельсклм стиле и имеет две спальни, гостиную и уютный камин.

Как выглядит дом актера Райана Гослинга (фото: Riskin Partners Group)

Известно, что в прошлом Райан и Ева владели еще двумя имениями, которые были расположены в Лос-Анджелесе, но в 2021 и 2023 годах они решили их продать.

Напомним, в браке с американской актрисой Гослинг воспитывает дочерей Эсмеральду Амату и Амату Ли. Официально они поженились в ноябре 2022 года, а начали отношения еще в сентябре 2011 года.