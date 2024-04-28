ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото)

Неділя 28 квітня 2024 15:45
UA EN RU
"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото) Раян Гослінг (фото: instagram.com/rryan_ggosling)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями в мережі з'явилися кадри канадського актора Раяна Гослінга з прем'єрного показу фільму "Каскадери". Однак увагу шанувальників привернуло опухле обличчя актора.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Фанати налякані зовнішнім виглядом актора

43-річний Гослінг відвідав прем'єру фільму "Каскадери", яка відбулася в рамках фестивалю SXSW у Техасі.

На закритому заході актор з'явився в білій футболці, сорочці з деніму, червоній куртці та блакитних джинсах.

Однак увагу фанів привернув не образ знаменитості, а його обличчя.

Раяна запідозрили у зловживанні філерами - шанувальники вважають, що він перестарався з ін'єкціями краси.

  • Коли він посміхається, його щоки виглядають підозріло пухкими. Йому потрібно все це розчинити якнайшвидше
  • Раяне Гослінгу, будь ласка, відмовся від наповнювача
  • Мені не подобаються його жахливі філери та лицьові імпланти
  • Що ж ти вдягнув, Раяне?

Інші шанувальники стали на захист знаменитості, припустивши, що це може бути невдалий фотошоп.

Раніше блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів.

Також дивіться, як Аня Тейлор-Джой пропагує натуральну красу.

Читайте РБК-Україна в Google News
голівуд Пластична операція Актори
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні