"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото)
Днями в мережі з'явилися кадри канадського актора Раяна Гослінга з прем'єрного показу фільму "Каскадери". Однак увагу шанувальників привернуло опухле обличчя актора.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Фанати налякані зовнішнім виглядом актора
43-річний Гослінг відвідав прем'єру фільму "Каскадери", яка відбулася в рамках фестивалю SXSW у Техасі.
На закритому заході актор з'явився в білій футболці, сорочці з деніму, червоній куртці та блакитних джинсах.
Однак увагу фанів привернув не образ знаменитості, а його обличчя.
Looks like someone threw an Ounce of Scorpion stingers on Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h— Stale Whale (@The_StaleWhaley) April 24, 2024
Раяна запідозрили у зловживанні філерами - шанувальники вважають, що він перестарався з ін'єкціями краси.
- Коли він посміхається, його щоки виглядають підозріло пухкими. Йому потрібно все це розчинити якнайшвидше
- Раяне Гослінгу, будь ласка, відмовся від наповнювача
- Мені не подобаються його жахливі філери та лицьові імпланти
- Що ж ти вдягнув, Раяне?
Інші шанувальники стали на захист знаменитості, припустивши, що це може бути невдалий фотошоп.
I have to admit to being far too bothered by Ryan Gosling's face. https://t.co/0FRifVVeGc— Harvey Jeni (@GappyTales) April 24, 2024
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