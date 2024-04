"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото)

43-річний Гослінг відвідав прем'єру фільму "Каскадери", яка відбулася в рамках фестивалю SXSW у Техасі.

На закритому заході актор з'явився в білій футболці, сорочці з деніму, червоній куртці та блакитних джинсах.

Однак увагу фанів привернув не образ знаменитості, а його обличчя.

Looks like someone threw an Ounce of Scorpion stingers on Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h

Раяна запідозрили у зловживанні філерами - шанувальники вважають, що він перестарався з ін'єкціями краси.

Інші шанувальники стали на захист знаменитості, припустивши, що це може бути невдалий фотошоп.

I have to admit to being far too bothered by Ryan Gosling's face. https://t.co/0FRifVVeGc