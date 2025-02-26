Зателефонувати "батькові" або "батьку": який варіант насправді правильний?

У розмовній мові часто постає питання: батьку чи батькові, сину чи синові? Дехто вважає, що правильним є лише один варіант, інші ж використовують обидва. А як насправді правильно?

Як правильно говорити "батьку" чи "батькові", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця та педагога Олександра Авраменка на каналі в YouTube .

У повсякденному мовленні нерідко виникають сумніви щодо правильного вживання давального відмінка іменників чоловічого роду. Ми кажемо зателефонувати батьку чи батькові, подякувати сину чи синові? Який варіант правильний, а який вважати помилкою?

Часто постає питання, яке закінчення в давальному відмінку правильніше: батьку чи батькові, сину чи синові? Насправді обидва варіанти є правильними, адже вони - граматичні синоніми.

Існує думка, що слід віддавати перевагу закінченню -ові або -єві, бо форма на -у нібито російська. Але це міф.

"Обидва закінчення наші, давні, українські. Не треба розбазарювати мовні багатства, що родом із сивої давнини", - зазначає мовознавець.

Також є одна порада: якщо в реченні йде кілька іменників чоловічого роду в давальному відмінку, краще використовувати ці закінчення почергово.

Наприклад, конструкція "директору Петренку Володимиру Михайловичу" звучить незграбно. Натомість правильніше буде: "директорові Петренку Володимирові Михайловичу".

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