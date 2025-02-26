Позвонить "батькові" или "батьку": какой вариант на самом деле правильный?
В разговорной речи часто возникает вопрос: "батьку" чи "батькові", "сину чи синові"? Некоторые считают, что правильным является только один вариант, другие же используют оба. А как на самом деле правильно?
Как правильно говорить "батьку" или "батькові", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.
В повседневной речи нередко возникают сомнения относительно правильного употребления дательного падежа существительных мужского рода. Мы говорим позвонить "батьку" или "батькові", подякувати "сину" или "синові"? Какой вариант правильный, а какой считать ошибкой?
Часто возникает вопрос, какое окончание в дательном падеже правильнее: "батьку" чи "батькові", "сину" чи "синові"? На самом деле оба варианта являются правильными, ведь они - грамматические синонимы.
Существует мнение, что следует отдавать предпочтение окончанию -ові или -єві, потому что форма на -у якобы русская. Но это миф.
"Оба окончания наши, давние, украинские. Не надо разбазаривать языковые богатства, родом из глубокой древности", - отмечает языковед.
Также есть один совет: если в предложении идет несколько существительных мужского рода в дательном падеже, лучше использовать эти окончания поочередно.
Например, конструкция "директору Петренку Володимиру Михайловичу" звучит неуклюже. Вместо этого правильнее будет: "директорові Петренку Володимирові Михайловичу".
Вас может заинтересовать:
- Как правильно называть бывшие в употреблении товары на украинском.
- Откуда взялось выражение "деньги не пахнут" и при чем здесь общественные туалеты.
- Почему "носки" на украинском - это не "шкарпетки" и как употреблять эти два слова правильно.
Ранее мы рассказывали о том, почему употреблять слово "віруючий" неуместно и как сказать правильно.