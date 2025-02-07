ua en ru
Пт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чому слово "віруючий" вживати недоречно та як сказати правильно

П'ятниця 07 лютого 2025 08:00
UA EN RU
Чому слово "віруючий" вживати недоречно та як сказати правильно Чому українською слово "віруючий" казати неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В українській розмовній мові часто можна почути вживання дієприкметників на -учий та -ючий, однак літературні норми радять уникати калькованих форм. Одним з таких слів є "віруючий", яке часто можна почути в українській мові.

Чому слово "віруючий" вживати недоречно і як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та викладача Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Чому слово "віруючий" - неправильне

За словами мовознавця, слово "віруючий" звучить кострубато, на кшталт "завідуючий", "странствуючий", "поючий" - і це все не просто помилки, це калька з російської мови.

Авраменко наголошує, що така форма створює враження штучності та не відповідає усталеним мовним нормам.

"Слово віруючий звучить як нав’язана калька і несе в собі відбиток іншомовного впливу - краще використовувати усталені синоніми", - підкреслив він.

За даними Словника української мови, дієприкметники з правильними закінченнями мають передавати смислове забарвлення дії чи стану без надмірного калькування з іншомовних зразків.

А як сказати правильно?

Замість дієприкметника "віруючий" рекомендується використовувати іменникові форми. Згідно з лексикографічними джерелами та мовними рекомендаціями, правильними синонімами є:

Вірянин - класичне слово, що позначає людину, яка сповідує релігійну віру.

Вірний - вказує на лояльність та відданість своїй вірі.

Правовірний - підкреслює дотримання істинних канонів релігійної традиції.

Альтернативно можна вживати описову фразу "людина, яка вірує", що є більш гнучким і сучасним варіантом.

Раніше ми писали про те, чому "носки" українською не "шкарпетки" та як говорити правильно.

А ще розповідали про те, як говорять українські котики та чому вони не "м'явкають".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний закон Слова словарь
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані