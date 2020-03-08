Засыпать легко: топ-5 напитков, которые помогут нормализовать сон

Нормализация сна в стрессовые периоды, а также во время весеннего авитаминоза или во время перевода часов – весьма сложный процесс. Однако специалисты назвали топ-5 напитков, которые не только помогут улучшить сон, но и снимут эмоциональное перенапряжение после тяжелых дней.

Ромашковый чай. Ромашка считается универсальным средством для укрепления организма, повышения жизненного тонуса, иммунитета, а также она прекрасно справляется с нервным перенапряжением и борется со стрессом. Ромашковый чай показан при простудных заболеваниях и во время проблем со сном. Исследования показали, что ромашковый чай в течении двух неделю помогает полностью побороть бессонницу. Как пить: 4 столовых ложки на 250 мл кипятка.

Чай из корня валерианы. Валериана – традиционное средство против стрессовых и нервного перенапряжения. Ее экстракт эффективен при борьбе с бессонницей. Однако стоит помнить, что валериану нельзя сочетать с алкоголем и употреблять беременным женщинам. Как пить: 2-3 грамма корня валериана залить кипятком в стакане 250 мл. Оставить настояться на 10-15 минут. Не рекомендуется повышать дозу.

Теплое молоко. Этот напиток очень помогает маленьким детям. Как показывают исследования, молоко содержит триптофан, вещество, которое помогает не только быстро уснуть, но и снимает напряжение при смене часовых поясов. Кроме того, триптофан способствует выработке серотонина, которые отвечает за ощущение счастья и благополучия.

Теплое молоко перед сном уменьшает количество ночных пробуждений и помогает мышцам меньше сокращаться во сне. Противопоказание только одно – непереносимость лактозы.

Миндальное молоко. Этот напиток получается из смеси перемолотого не обжаренного миндаля с водой. Масло миндаля уже много лет используется в иранской медицине для лечения бессонницы. В миндальном молоке также содержится триптофан, который помогает нормализовать сон. Противопоказания – этот напиток нельзя пить людям, у которых есть аллергические реакции на орехи.

Бананово-миндальный смузи. В банане содержится большое количество триптофана, а также магния. Кроме того, в нем есть мелатонин и калий, которые помогают успокоить мышцы. Если объединить банан и миндаль, то получится мощное природное снотворное.

Как пить: смешать один банан и стакан миндального молока, добавить ½ чашки льда. Для вкуса можно добавить в смузи: зелень, апельсиновый сок, йогурт или авокадо. Все эти продукты богаты калием и магнием.