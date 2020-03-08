Засипати легко: топ-5 напоїв, які допоможуть нормалізувати сон

Нормалізація сну в стресові періоди, а також під час весняного авітамінозу або під час переведення годинників – досить складний процес. Однак фахівці назвали топ-5 напоїв, які не тільки допоможуть поліпшити сон, але і знімуть емоційне перенапруження після важких днів.

Ромашковий чай. Ромашка вважається універсальним засобом для зміцнення організму, підвищення життєвого тонусу, імунітету, а також вона прекрасно справляється з нервовим перенапруженням і бореться зі стресом. Ромашковий чай показаний при простудних захворюваннях і під час проблем зі сном. Дослідження показали, що ромашковий чай протягом двох тижнів допомагає повністю побороти безсоння. Як пити: 4 столових ложки на 250 мл окропу.

Чай з кореня валеріани. Валеріана – традиційний засіб проти стресу і нервового перенапруження. Її екстракт ефективний при боротьбі з безсонням. Проте варто пам'ятати, що валеріану не можна поєднувати з алкоголем і вживати вагітним жінкам. Як пити: 2-3 грама кореня валеріани залити окропом у склянці 250 мл Залишити настоятися 10-15 хвилин. Не рекомендується підвищувати дозу.

Тепле молоко. Цей напій дуже допомагає маленьким дітям. Як показують дослідження, молоко містить триптофан, речовину, яка допомагає не тільки швидко заснути, але і знімає напругу при зміні часових поясів. Крім того, триптофан сприяє виробленню серотоніну, що відповідає за відчуття щастя і благополуччя.

Тепле молоко перед сном зменшує кількість нічних пробуджень і допомагає м'язам менше скорочуватися уві сні. Протипоказання тільки одне – непереносність лактози.

Мигдальне молоко. Цей напій виходить із суміші перемеленого та не обсмаженого мигдалю з водою. Масло мигдалю вже багато років використовується в іранській медицині для лікування безсоння. В мигдалевому молоці також міститься триптофан, який допомагає нормалізувати сон. Протипоказання – цей напій не можна пити людям, у яких є алергічні реакції на горіхи.

Бананово-мигдальний смузі. В банані міститься велика кількість триптофану, а також магнію. Крім того, в ньому є мелатонін і калій, які допомагають заспокоїти м'язи. Якщо об'єднати банан і мигдаль, то вийде потужне природне снодійне.

Як пити: змішати один банан і склянку мигдального молока, додати ½ чашки льоду. Для смаку можна додати у смузі: зелень, апельсиновий сік, йогурт або авокадо. Всі ці продукти багаті калієм і магнієм.