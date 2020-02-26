Перевод часов на летнее время: когда переводить стрелки на один час

Перевод часов на летнее время (коллаж: РБК-Украина)

Перевод часов всегда является стрессом для украинцев

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье марта. Стрелки часов нужно будет "переставить" на один час вперед. Зачем украинцы дважды в год меняют течение времени, почему многие страны от этого отказались, и как минимизировать негативное влияние такой смены режима дня - в материале Styler.

Распределять время на летнее и зимнее в Украине начали еще в 1981 году, а в 1996 законодательно регламентировали этот процесс. Таким образом, каждый год стрелки часов переводятся на час вперед в последнее воскресенье марта, и на час назад - в последнее воскресенье октября. Масленица 2020: главные традиции и запреты третьего дня - Лакомки В этом году перевести часы нужно в ночь с 28 на 29 марта. Технически это делается в 3:00, но украинцы могут сделать это и утром. А большинство сегодняшних гаджетов переводит часы это автоматически, упрощая жизнь людей.

Зачем нужно переводить часы

Такую практику впервые ввели прагматичные англичане с целью экономии электроэнергии. Но со временем экономия свелась едва ли не к нулю (1-3%), поскольку в современном мире изменилось развитие и распределение энергоресурсов.

Перевод часов стал скорее номинальным, многие страны от этого отказались. В Украине также было несколько попыток отменить перевод времени, но законодательные инициативы не получили поддержки.

Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее - негативно сказывается на здоровье.

Как перевод часов влияет на здоровье, и можно ли избежать последствий

Во время переходных периодов у людей нарушается график, сбивается сон, что тянет за собой ряд других проблем - утомляемость, стресс, раздражительность. А весной, когда снижен иммунитет, этот перепад чувствуется более остро.

Врачи советуют в этот период стараться выровнять график сна, за неделю до перевода сдвигая время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут каждый день.

А вот важные дела, нагрузки, поездки лучше перенести на неделю вперед. Тем, у кого есть проблемы со сном, давлением, сосудами лучше держать под рукой необходимые лекарства и проконсультироваться с семейным врачом.

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