Можно есть и не поправляться: какие сладости не вредят организму

Сладости, которые можно есть даже тем, кто худеет (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали сладкие продукты, которые не вредят фигуре и организму человека

Люди, которые борются с лишним весом, очень часто испытывают потребность в сладком. Но большинство десертов не только вредны в борьбе с лишними килограммами, но и являются небезопасными для человеческого организма.

Медики составили список продуктов, которые включить в рацион даже во время диеты, так как они содержат мало калорий и полезны для здоровья.

Желе

В обычном фруктовом желе на 100 г содержится всего 62 калории и поэтому его можно употреблять ежедневно. Его легко готовить и для желе подходят практически все фрукты. Кроме того, можно делать миксы и добавлять одну прослойку молочного желе.

Сорбет

Любители мороженого обрадуются – в 100 граммах сорбета содержится всего 100 калорий. Его также можно приготовить в домашних условиях очень легко. Например, в морозилку положить целый спелый банан без кожуры на несколько часов. После – вытащить и перемолоть его в блендере до однородной массы.

Фрукты и ягоды

Самые низкокалорийные варианты – это цитрусовые, зеленые яблоки, киви, сливы, гранат и ананас. Фрукты можно есть в натуральном виде, а можно сделать салат и заправить его натуральным йогуртом. В среднем калорийность фруктов – 50-60 калорий на 100 грамм. Для того, чтобы получить достаточное количество фруктов и ягод зимой – их можно заморозить летом.

Протеиновые батончики

Большинство батончиков достаточно калорийны, однако в их состав также входит белок, который будет долго усваиваться и обеспечит состояние сытости на долгое время. Они небольшого размера, примерно 40-50 грамм и достаточно будет одним батончиком заменить один прием пищи. Единственный недостаток –протеиновые батончики с высоким содержанием белка стоят дорого и не они не всегда есть в торговых точках. Внимательно нужно читать состав батончика, и обращать внимание на количества белка – не менее 20 грамм.

Горький шоколад

Большинство тех, кто садится на диету, мечтает о кусочке шоколада. Чтобы утолить тягу к любимому лакомству, достаточно будет заменить молочный шоколад на черный. В нем также достаточно калорий, но черный шоколад имеет специфический вкус и утоление от него наступает быстрее.