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У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна перевірити кількість радіації в повітрі

У "Київ Цифровий" можна перевірити кількість радіації в повітрі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Кияни зможуть перевірити радіаційний фон через мобільний застосунок "Київ Цифровий". Для цього використовують спеціальні датчики, які встановлюють по місту.

Про це повідомляють у КМДА.

Як працює оновлення

Для того, щоб отримувати інформацію про радіаційний фон у столиці необхідно оновити застосунок і зайти в розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).

У невеликій рамці будуть повідомляти про кількість радіації в повітрі. Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

Наразі в Києві діє 7 високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря. Дані оновлюються кожної хвилини, тому застарілої інформації ви точно не отримаєте.

Якість повітря в Києві

За даними сайту Accuweather, зараз у столиці спостерігається хороша якість повітря для більшості людей. Індекс якості повітря дорівнює 41. Проте якщо людина має захворювання дихальних шляхів, то можуть виникнути кашель або утруднене дихання.

Скриншот

Раніше ми розповідали, чому гуляти на вулиці щодня корисно для здоров'я.

Читайте також, навіщо мати вдома зволожувач повітря.

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Київрадиационная опасность