У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна перевірити кількість радіації в повітрі

Кияни зможуть перевірити радіаційний фон через мобільний застосунок "Київ Цифровий". Для цього використовують спеціальні датчики, які встановлюють по місту.
Про це повідомляють у КМДА.
Для того, щоб отримувати інформацію про радіаційний фон у столиці необхідно оновити застосунок і зайти в розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).
У невеликій рамці будуть повідомляти про кількість радіації в повітрі. Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.
Наразі в Києві діє 7 високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря. Дані оновлюються кожної хвилини, тому застарілої інформації ви точно не отримаєте.
За даними сайту Accuweather, зараз у столиці спостерігається хороша якість повітря для більшості людей. Індекс якості повітря дорівнює 41. Проте якщо людина має захворювання дихальних шляхів, то можуть виникнути кашель або утруднене дихання.
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