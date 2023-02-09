У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна перевірити кількість радіації в повітрі

Як працює оновлення

Для того, щоб отримувати інформацію про радіаційний фон у столиці необхідно оновити застосунок і зайти в розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).

У невеликій рамці будуть повідомляти про кількість радіації в повітрі. Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

Наразі в Києві діє 7 високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря. Дані оновлюються кожної хвилини, тому застарілої інформації ви точно не отримаєте.

Якість повітря в Києві

За даними сайту Accuweather, зараз у столиці спостерігається хороша якість повітря для більшості людей. Індекс якості повітря дорівнює 41. Проте якщо людина має захворювання дихальних шляхів, то можуть виникнути кашель або утруднене дихання.

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