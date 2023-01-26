Чому потрібно мати в будинку зволожувач повітря: лікар пояснив

Зволожувачі повітря з'явилися на українському технічному ринку не так давно, проте вже встигли закріпитися як незамінні прилади. Особливо їх радять ставити в приміщення, де перебувають діти, вагітні та люди із хронічними захворюваннями дихальних шляхів.

Навіщо насправді мати зволожувач повітря, провізор Ольга Міллер розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Що таке зволожувачі повітря

Зволожувачі - це спеціальні кліматичні прилади, за допомогою яких можна підвищити відносну вологість повітря в приміщенні.

Для здоров'я людини показники вологості повинні бути не менше 40-60%. У період опалювального сезону та влітку в регіонах зі спекотним сухим мікрокліматом відносна вологість повітря становить 15-35%. Це у два рази менше за норму.

Користь зволожувачів:

поліпшують якість повітря

нейтралізують пил і алергени

перешкоджають розмноженню вірусів і бактерій

прибирають неприємні запахи

ефективно борються з простудними хворобами

продовжують життя дерев'яних виробів вдома

Зволожувачі повітря краще розміщувати в спальні або вітальні (фото: Freepik)

Яку модель краще обрати

Зараз їх існує декілька видів, і обрати можна на будь-які потреби, гаманець і житло.

Ультразвукові зволожувачі. Вода всередині пристрою розщеплюється до стану вологої хмари, зволожуючи повітря ефективно. Вони не споживають багато електроенергії та не шумлять.

Проте в таких зволожувачах необхідно періодично замінювати фільтр або відразу використовувати дистильовану воду. Ціна коливається від 1800 до 2300 гривень.

Парові зволожувачі повітря. Вода за допомогою нагрівального елементу перетворюється на стерильну пару та підіймається у повітря. Такий прилад підвищує вологість до рівня м’якого тропічного клімату.

Недоліками є високе енергоспоживання та можливість опіку парою. Крім того, від парових зволожувачів на предметах поряд утворюється осад. Вартість такого зволожувача залишається в межах 2000 гривень.

Зволожувачі з системою холодного випаровування. Експерти називають його найкращою технологією зволоження.

Вони безшумні, безпечні та створюють найбільш фізіологічну вологість. А ще фільтри можна мити звичайною водою. Проте серед недоліків порівняно вища ціна: від 1900 до 4000 гривень.