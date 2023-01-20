Чому варто щодня гуляти на вулиці: п'ять переконливих причин

З настанням холодів люди все менше часу проводять на свіжому повітрі. Особливо це стосується мешканців багатоквартирних будинків, які проводять у приміщеннях набагато більше часу, ніж жителі приватних осель.

Про те, чому необхідно проводити на свіжому повітрі більше часу, розповів фізичний терапевт Данило Якубовський на своїй сторінці в Instagram .

Робота легень покращується

Гуляючи, ви вдихаєте свіже повітря, яке проходить через ваші легені. Коли легеням не потрібно фільтрувати забруднення з навколишнього середовища, вони легше сприймають кисень.

Після одужання від COVID-19 лікарі радять багато гуляти для того, щоб покращити очищувальну функцію легень. Зокрема вона допомагає швидше відновитися після перенесення хвороб.

Прогулянка - відпочинок для мозку

Свіже повітря є дуже важливим для ефективної роботи мозку. Якщо під час робочого дня ви відчуваєте втому, на декілька хвилин вийдіть на вулицю та просто подихайте. Під час цього покращується ваш кров'яний тиск, і до мозку надходить більше поживних речовин.

Поліпшення настрою

Під час такого досить активного відпочинку в організмі людини починають виділятися гормони щастя та радості - дофамін і серотонін. Вони прямо пропорційно впливають на ваш настрій, емоційний стан і самопочуття.

Крім того, прогулянки допомагають впоратися з негативними емоціями, стресом і тривожними думками. А ще після кількох хвилин на вулиці втому знімає як рукою!

Знижується ризик захворювань

Ходьба - це також фізична активність, яка необхідна людині щодня для підтримки свого здоров'я. Тривалі піші прогулянки цілком можуть стати альтернативою заняттям у спортивному залі. Така активність знизить ризик розвитку:

підвищеного тиску

підвищеного рівня холестерину

діабету

надмірної ваги або ожиріння

стресу та тривожності

порушень роботи опорно-рухового апарату

Покращується робота серця

Дослідники наукового конгресу Європейської кардіологічної спільноти у 2020 році виявили, що виникнення серцево-судинних захворювань протягом року дорівнює 1%.

Такого результату можна досягти, проходячи щодня приблизно 60 сходинок. До того ж, підіймаючись, у роботу вмикаються сідниці, квадрицепс, біцепс стегна, глибокі м'язи тулуба та м'язи рук. Тому навіть у відімкненнях ліфта можна знайти користь!