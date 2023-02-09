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В приложении "Киев Цифровой" теперь можно проверить количество радиации в воздухе

В "Киев Цифровой" можно проверить количество радиации в воздухе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Киевляне смогут проверить радиационный фон через мобильное приложение "Киев Цифровой". Для этого используют специальные датчики, устанавливаемые по городу.

Об этом сообщают в КГГА.

Как работает обновление

Для получения информации о радиационном фоне в столице необходимо обновить приложение и зайти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).

В небольшой рамке будут сообщать количество радиации в воздухе. Пользователь может просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них.

В настоящее время в Киеве действуют 7 высокоточных пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Данные обновляются каждую минуту, поэтому устаревшей информации вы точно не получите.

Качество воздуха в Киеве

По данным сайта Accuweather, сейчас в столице наблюдается хорошее качество воздуха для большинства людей. Индекс качества воздуха равен 41. Однако если у человека заболевания дыхательных путей, то могут возникнуть кашель или затрудненное дыхание.

Скриншот

Раньше мы рассказывали, почему гулять на улице каждый день полезно для здоровья.

Читайте также, зачем иметь дома увлажнитель воздуха.

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