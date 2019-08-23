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Кабмин назначил председателя Государственной социальной службы

Новости » Общество    23.08.2019 - 19:10
Кабмин назначил председателя Государственной социальной службы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Марина Лазебная назначена председателем Государственной социальной службы Украины

Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную председателем Государственной социальной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соотвествующее распоряжение правительства.

Лазебная назначена с испытательным сроком в два месяца.

"Назначить Лазебную Марину Владимировну председателем Государственной социальной службы Украины с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком в два месяца", - говорится в распоряжении.

Ранее Лазебная возглавляла отдел организации работы Вице-премьер-министра - министра - помощник министра, занимала должность директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины, председателя Государственной службы занятости Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил Ларису Попову с должности заместителя министра социальной политики. Попова уволена согласно поданному заявлению.

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