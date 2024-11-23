Засновниця "Куражу" Гудкова назвала причину розлучення з чоловіком

Наприкінці жовтня засновниця фестивалю "Кураж Базар" Альона Гудкова повідомила про розлучення з чоловіком після 10 років спільного життя. Тепер вона більш відверто прокоментувала цю тему та навіть пояснила, що стало однією із причин.

Альона Гудкова висловилася про розлучення

Так, за словами бізнесвумен, на її з Олександром стосунки негативно вплинула відстань, а також інші фактори, у числі яких втома, дратівливість та неготовність працювати разом над відносинами.

"Мені здається, що я була більш активною в розмовах до того, що треба щось міняти. Але врешті, якщо так сказати, то, знаєш, в когось не вистачило бажання працювати, в когось не вистачило терпіння працювати. Нас дуже сильно покалічила відстань з ним, різність контексту, моя втома, дратівливість. У нього також втома від нервів, сум за дітьми - це було для нього, мені здається, найсильнішим випробуванням", - сказала Альона.

Окрім того, Гудкова пригадала конфлікт, який трапився між нею та колишнім партнером. Тоді вона попросила екса не ображати одне одного, оскільки вони все життя будуть пов'язані.

"Врешті-решт, те, як ми пройдемо цей етап, - це так наші діти будуть проходити свої складні етапи. Не тільки розлучення. Або вони не будуть думати, наприклад, що треба жити заради дітей все життя й жити, блін, в різних кімнатах", - зазначила зірка.

скриншоти з інтерв'ю

Як підкреслила засновниця "Куражу", вони залишаються батьками для їхніх дітей, а тому мають зробити усе, аби зберегти стосунки хорошими.

"Та мені й самій складно повірити в те, що у нас так. Але, я думаю, що цьому передувала, реально, терапія: і моя, і його, дуже довга відстань і чесна відповідь на питання: і з мого боку, і з його боку – собі, не одне одному. Так, ми поплавлені на дітях. Діти - це наше все. Це місія, можливо, для якої ми зустрілися з ним", - пояснила вона.

Наостанок знаменитість додала, що цілком можна нормально розстатися і навіть залишитися друзями. Гудкова поділилася, що вони продовжують навідуватися в гості одне до одного. Діти мешкають з мамою і з татом порівну. Відомо, що Гудкова залишилась жити у їхньому будинку, тоді як Олександр перебрався в центр міста.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Альона написала у соцмережах, що "призупинила стосунки" зі своїм партнером і чоловіком Олександром Гудковим. Він - український бізнесмен, співзасновник сервісу з корпоративного харчування "Гудфуд Ворк" і "Гудфуд ет хоум". У шлюбі у пари народилися сини Матвій та Іван.