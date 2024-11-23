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Засновниця "Куражу" Гудкова назвала причину розлучення з чоловіком

Субота 23 листопада 2024 16:48
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Засновниця "Куражу" Гудкова назвала причину розлучення з чоловіком Альона Гудкова (фото: instagram.com/gudkova_alyona)
Автор: Любов Блажко

Наприкінці жовтня засновниця фестивалю "Кураж Базар" Альона Гудкова повідомила про розлучення з чоловіком після 10 років спільного життя. Тепер вона більш відверто прокоментувала цю тему та навіть пояснила, що стало однією із причин.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Гудкової Маші Єфросиніній пише про це детальніше.

Альона Гудкова висловилася про розлучення

Так, за словами бізнесвумен, на її з Олександром стосунки негативно вплинула відстань, а також інші фактори, у числі яких втома, дратівливість та неготовність працювати разом над відносинами.

"Мені здається, що я була більш активною в розмовах до того, що треба щось міняти. Але врешті, якщо так сказати, то, знаєш, в когось не вистачило бажання працювати, в когось не вистачило терпіння працювати. Нас дуже сильно покалічила відстань з ним, різність контексту, моя втома, дратівливість. У нього також втома від нервів, сум за дітьми - це було для нього, мені здається, найсильнішим випробуванням", - сказала Альона.

Окрім того, Гудкова пригадала конфлікт, який трапився між нею та колишнім партнером. Тоді вона попросила екса не ображати одне одного, оскільки вони все життя будуть пов'язані.

"Врешті-решт, те, як ми пройдемо цей етап, - це так наші діти будуть проходити свої складні етапи. Не тільки розлучення. Або вони не будуть думати, наприклад, що треба жити заради дітей все життя й жити, блін, в різних кімнатах", - зазначила зірка.

Засновниця &quot;Куражу&quot; Гудкова назвала причину розлучення з чоловікомЗасновниця &quot;Куражу&quot; Гудкова назвала причину розлучення з чоловікомскриншоти з інтерв'ю

Як підкреслила засновниця "Куражу", вони залишаються батьками для їхніх дітей, а тому мають зробити усе, аби зберегти стосунки хорошими.

"Та мені й самій складно повірити в те, що у нас так. Але, я думаю, що цьому передувала, реально, терапія: і моя, і його, дуже довга відстань і чесна відповідь на питання: і з мого боку, і з його боку – собі, не одне одному. Так, ми поплавлені на дітях. Діти - це наше все. Це місія, можливо, для якої ми зустрілися з ним", - пояснила вона.

Наостанок знаменитість додала, що цілком можна нормально розстатися і навіть залишитися друзями. Гудкова поділилася, що вони продовжують навідуватися в гості одне до одного. Діти мешкають з мамою і з татом порівну. Відомо, що Гудкова залишилась жити у їхньому будинку, тоді як Олександр перебрався в центр міста.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Альона написала у соцмережах, що "призупинила стосунки" зі своїм партнером і чоловіком Олександром Гудковим. Він - український бізнесмен, співзасновник сервісу з корпоративного харчування "Гудфуд Ворк" і "Гудфуд ет хоум". У шлюбі у пари народилися сини Матвій та Іван.

Тим часом колишня Остапчука здивувала заявою про особисте життя.

Також ми писали, що Брежнєва зі сльозами на очах заговорила про розлучення з Меладзе і висловилася про нові стосунки.

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