"Вирішили призупинити стосунки": засновниця "Куражу" Гудкова повідомила про розставання з коханим
Альона Гудкова, засновниця фестивалю "Кураж Базар", оголосила про розставання з Олександром Гудковим. Пара була разом 10 років і виховує двох дітей.
Про відповідне рішення підприємниця розповіла в Instagram, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
Альона Гудкова розстається з обранцем
Так, у відповідному пості зірка написала, що вони з Гудковим наразі вирішили "призупинити романтичні стосунки".
"Десять років тому ми зустрілись на вечірці, наступного дня почали жити разом і з того часу встигли побудувати неймовірне життя: створити найгарніший дім, народити двох фантастичних дітей, започаткувати бізнес, який ви всі знаєте і любите. Ми створили класну родину, велике сімейне коло. Тож ми вміємо приймати правильні спільні рішення", - поділилася подробицями Альона.
Гудкова підкреслила, що рішення про розлучення було добре обдуманим і свідомим.
"Виходити заміж чи розлучатися треба з правильними людьми, щоб після зміни статусу залишитись опорою один до одного. Для нас це про стосунки точно, але в іншій ролі. І в тому числі приклад для наших дітей, як у складні моменти життя можна залишатись командою і підтримувати одне одного. "Ідеальних" картинок може бути кілька - вони змінюються з обставинами, зростанням і прийняттям того, що життя має свої сюрпризи", - зауважила засновниця "Куражу".
Альона Гудкова і Олександр Гудков розстаються (фото: instagram.com/gudkova_alyona)
До слова, Олександр Гудков - український бізнесмен, співзасновник сервісу з корпоративного харчування "Гудфуд Ворк" і "Гудфуд ет хоум". У шлюбі з Гудковою у них народилися сини Матвій та Іван.
Гудкова з синами (фото: instagram.com/gudkova_alyona)
Нагадаємо, Гудкова створила популярний фестиваль-барахолку "Кураж Базар" у 2014 році. Перший такий захід відбувся того ж року під назвою "The New Old".
Воно проходило на Воздвиженці у форматі барахолки, де участь була безплатною, а вторговані при продажі вживаних речей кошти передавалася на благодійність. Його відвідали понад 8 тисяч людей. У результаті організатори зібрали 110 тисяч гривень.
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