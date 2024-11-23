Основательница "Куража" Гудкова назвала причину развода с мужем

В конце октября основательница фестиваля "Кураж Базар" Алена Гудкова сообщила о разводе с мужем после 10 лет совместной жизни. Теперь она откровенно прокомментировала эту тему и даже объяснила, что стало одной из причин.

Алена Гудкова высказалась о разводе

Так, по словам звезды, на ее с Александром отношения негативно повлияло расстояние, а также другие факторы, в числе которых усталость, раздражительность и неготовность работать вместе над отношениями.

"Мне кажется, что я была более активна в разговорах к тому, что надо что-то менять. Но в конце концов, если так сказать, то, знаешь, у кого-то не хватило желания работать, у кого-то не хватило терпения работать. Нас очень сильно покалечило расстояние с им, разность контекста, моя усталость, раздражительность. У него также усталость от нервов, грусть за детьми - это было для него, мне кажется, сильнейшим испытанием", - сказала Алена.

Кроме того, Гудкова вспомнила конфликт, случившийся между ней и бывшим партнером. Тогда она попросила экса, чтобы он не обижали друг друга, поскольку всю жизнь будут связаны.

"В конце концов, то, как мы пройдем этот этап, - это так наши дети будут проходить свои сложные этапы. Не только разводы. Или они не будут думать, например, что нужно жить ради детей всю жизнь и жить, блин, в разных комнатах", - поделилась звезда.

скриншоты из интервью

Как подчеркнула основательница "Куража", они остаются родителями для их детей, поэтому должны сделать все, чтобы сохранить отношения хорошими.

"Да мне и самой сложно поверить в то, что у нас так. Но, я думаю, что этому предшествовала, реально, терапия: и моя, и его, очень долгое расстояние и честный ответ на вопрос: и с моей стороны, и с его стороны - себе, не друг другу. Да, мы поплавлены на детях - это наше все. Это миссия, возможно, для которой мы встретились с ним", - объяснила она.

Напоследок знаменитость добавила, что вполне можно расстаться и даже остаться друзьями. Гудкова поделилась, что они продолжают наведываться в гости друг к другу. Дети живут с мамой и с папой поровну. Известно, что Гудкова осталась жить в их доме, в то время как Александр перебрался в центр города.

Напомним, в конце октября Алена написала в соцсетях, что "приостановила отношения" со своим партнером и мужем Александром Гудковым. Он - украинский бизнесмен, соучредитель сервиса по корпоративному питанию "Гудфуд Ворк" и "Гудфуд эт хоум". В браке у пары родились сыновья Матвей и Иван.