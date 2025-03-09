Засновано на реальних подіях. 7 серіалів, які "затягнуть" з перших хвилин

"Нарко"

В центрі сюжету - наркобарон Пабло Ескобар. Серіал покаже, як злочинець будував свою імперію та як спецслужби намагалися його зупинити. Великі гроші, ризики, зради, інтриги - вас "затягне" з перших сцен.

"Корона"

Королівська родина завжди була в центрі уваги, але історію життя Елизавети II рідко екранізували. Втім, цей серіал, хоча й у ньому не лише факти та сцени з реального життя, все змінив. Художні історії дуже цікаво перетинаються зі справжніми, а тому сюжет вийшов динамічним.

"Сходи"

А цей детектив розповість про реальну кримінальну драму. Головний герой стає підозрюваним у вбивстві своєї дружини, яку знайшли мертвою на сходах сусіднього будинку. Але чи винен він насправді? Ця історія здатна полоскотати нерви.

"Локербі"

А цей серіал розповість про авіакатастрофу, внаслідок якої подружжя втрачає доньку. Вони вбиті горем, але відмовляються приймати результати офіційного розслідування. Тому чоловік та його дружина починають шукати відповіді на питання, які всі намагалися приховати.

Також дивіться:

"Вигадана Анна"

"Яблучний оцет"

"Дамер - Чудовисько"

Вас може зацікавити