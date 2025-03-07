Про кохання і не тільки. 5 нових комедій, які подарують веселий настрій на вихідних

Тепла весна, 8 березня, квіти, вихідні - в повітрі можна відчути вайб романтики. І якщо ви хочете підняти собі настрій й весело провести час - дивіться "свіжі" фільми, які точно не дадуть вам засумувати.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових фільмів про кохання, які вже вийшли й чекають на вашу увагу.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Продовження легендарної франшизи починається з того, що головна героїня стає вдовою. Її коханий помирає, вона залишається з двома дітьми й має зрозуміти, як їй жити далі. Чи зможе Бріджит покохати чи знов опиниться у любовному трикутнику?

"Любов зла"

Нова комедія розповість про чоловіка, який у минулому був вбивцею. Нині він намагається жити інакше, але минуле все ж його наздожене. Головний герой знову повернеться до подій, від яких так хотів втекти. І виявиться, що наслідки деяких рішень дійсно можуть переслідувати роками.

"Любовна афера"

А ця нова комедія розповість про двох братів, які вигадали аферу задля порятунку від злиднів. Вони не хочуть втрачати будинок, а тому вирішили обдурити багату жінку. Втім, у кохання на це власні плани. І тому увесь план хлопців може перетворитися на справжню катастрофу.

"Дольче вілла"

Легка комедія розповість про чоловіка, який намагається врятувати свою доньку від великої помилки. Вона хоче відреставрувати стару італійську віллу, але її батько бачить у цьому чимало ризиків. Втім, коли герой все ж приїде до Італії, все зміниться.

"Кохання навіки"

Смішний фільм про кохання дозволить вам максимально абстрагуватися та просто насолодитися цікавим сюжетом. В центрі сюжету - молода пара, яка хоче зіграти весілля. Але друзі та родичі ніби навмисно роблять все, аби розсварити наречених.

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