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Про жінок і для жінок. Топові фільми, які не залишать вас байдужими

Субота 08 березня 2025 20:46
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Про жінок і для жінок. Топові фільми, які не залишать вас байдужими Фільми про жінок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Чимало комедій та цікавих фільмів побудовано навколо історій про жінок, які нічого не бояться. І якщо ви шукаєте стрічку на вечір - вам точно варто подивитися щось життєствердне, щось, що залишить після себе цікавий посмак.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 топових фільмів про жінок, серед яких ви знайдете дуже різні жанри й класні сюжети.

"Прислуга"

Неймовірна драма розповість про жінок, яких позбавили майже всіх основних прав, та жінку, яка була з цим незгодна. Фільм розчулить вас багатьма сценами, адже в цій історії є чимало цікавих героїнь. У фіналі ви зрозумієте, чому стрічка отримала настільки багато схвальних відгуків.

"8 подруг Оушена"

А ця жіноча комедія, як зрозуміло з назви, розповість про героїнь, які наважуються на аферу. Разом вони мають не лише вигадати хитрий план, а ще й спритно його реалізувати. Фільм максимально легкий, але залишає приємний посмак пригод.

"Крихітка на мільйон"

Звісно ж, у добірці фільмів про жінок точно має бути ця культова стрічка. Головна героїня доводить, що всі кліше про "слабку стать" можна зруйнувати та втерти носа всім, хто в тебе не вірить. Сюжет мало кого залишить байдужим, адже триматиме в напрузі аж до кінця.

Також радимо вам подивитися:

  • "Шахрайки"
  • "Маленькі жінки"
  • "Приховані фігури"
  • "Кравчиня"

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