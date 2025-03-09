Основано на реальных событиях. 7 сериалов, которые "затянут" с первых минут

"Нарко"

В центре сюжета - наркобарон Пабло Эскобар. Сериал покажет, как преступник строил свою империю и как спецслужбы пытались его остановить. Большие деньги, риски, предательства, интриги - вас "затянет" с первых сцен.

"Корона"

Королевская семья всегда была в центре внимания, но историю жизни Елизаветы II редко экранизировали. Впрочем, этот сериал, хотя и в нем не только факты и сцены из реальной жизни, все изменил. Художественные истории очень интересно пересекаются с настоящими, а потому сюжет получился динамичным.

"Лестница"

А этот детектив расскажет о реальной криминальной драме. Главный герой становится подозреваемым в убийстве своей жены, которую нашли мертвой на лестнице соседнего дома. Но виновен ли он на самом деле? Эта история способна пощекотать нервы.

"Локерби"

А этот сериал расскажет об авиакатастрофе, в результате которой супруги теряют дочь. Они убиты горем, но отказываются принимать результаты официального расследования. Поэтому мужчина и его жена начинают искать ответы на вопросы, которые все пытались скрыть.

Также смотрите:

"Вымышленная Анна"

"Яблочный уксус"

"Дамер - Чудовище"

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