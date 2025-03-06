Тримають у напрузі до кінця. 5 детективних серіалів, від яких неможливо відірватися

Детективні серіали завжди тримають у напрузі та вражають несподіваними поворотами сюжетів. Якщо ви шукаєте історії, які змушують до останнього гадати, хто або що ховається за злочином, - тоді наша добірка точно для вас!

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 5 цікавих детективних серіалів, які захоплюють з перших кадрів та тримають у напрузі до фіналу.

На поверхні (Surface)

Головна героїня Софі має розкішне життя в просторому будинку в Сан-Франциско. Здається, що її щастю немає меж. Проте п'ять місяців тому жінка втратила пам'ять через травму голови, яку отримала при спробі самогубства. Намагаючись пригадати своє минуле, героїня починає сумніватися в ідеальності свого життя.

Бортпровідниця (The Flight Attendant)

Кассандра Боуден, бортпровідниця з непростим минулим, після бурхливої ночі з одним із пасажирів рейсу до Бангкоку прокидається в готельному номері та бачить поруч з собою труп. Не розуміючи, що сталося вночі, дівчина тікає з готелю та повертається у Нью-Йорк. Проте там на неї вже чекають агенти ФБР, які хочуть поставити декілька запитань.

Високий потенціал (High Potential)

Мати-одиначка Морган - прибиральниця у відділі поліції Лос-Анджелеса. Вона має високий рівень IQ і здатність помічати найдрібніші неточності, що допомагає їй розгадувати найзагадковіші злочини. Відтак енергійна Морган стає консультанткою слідчих, доводячи, що для геніальності не завжди потрібен значок.

Жінка в домі навпроти дівчини у вікні (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window)

Після втрати доньки та розлучення з чоловіком Анна проводить вечори за келихом вина, спостерігаючи у вікно, як життя проходить повз неї. Проте поява нового харизматичного сусіда підіймає настрій героїні. Щоправда, ненадовго. Коли Анна стає свідком жорстокого вбивства у будинку навпроти, вона починає власне розслідування справи.

Чудова пара (The Perfect Couple)

Життя Амелії повинно скоро змінитися, адже вона виходить заміж за чоловіка однієї з найбагатших родин. Проте елітне весілля зриває приголомшлива трагедія. Тепер усі гості під підозрою. Під час розслідування відкриваються шокуючі таємниці, які змушують подивитися на кожного героя інакше.

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