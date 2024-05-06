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"Засмагає" на крижині: полярники показали найголовнішого хижака Антарктиди

Полярники показали головного хижака Антарктиди (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Тетяна Самарук

Полярники станції "Академік Вернадський" показали милого морського леопарда, що "засмагає" на крижині. Вони вважаються найголовнішими хижаками Антарктиди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Що відомо

За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це - один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів.

Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбувало.

Полює морський леопард лише у воді, а на суходолі (здебільшого - на крижинах) вже відпочиває.

До того ж цей вид тюленів полюбляє самотність: тільки на час спарювання шукає собі другу половинку.

"Уважні глядачі можуть помітити обриси "Академіка Вернадського" за леопардом. Нинішнього сезону кілька цих тварин постійно трималися в акваторії станції, полюючи на субантарктичних пінгвінів - їх на нашому острові було рекордних 7 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що ці хижі ссавці мають довге гладке тіло з округлою головою, великою мордою, великим ротом та ластами замість ніг. Від інших тюленів морського леопарда легко відрізнити за темно-сірою або чорною головою та спиною та білим або світло-сірим черевцем.

Найбільш характерною рисою цієї тварини є чорні плями навколо білих ділянок тіла. Через цей візерунок цей вид тюленів нагадує наземного леопарда, що і посприяло появі його видової назви.

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Академік ВернадськийСтанція ВернадськогоПолярники