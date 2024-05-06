"Засмагає" на крижині: полярники показали найголовнішого хижака Антарктиди

Полярники станції "Академік Вернадський" показали милого морського леопарда, що "засмагає" на крижині. Вони вважаються найголовнішими хижаками Антарктиди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.
За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це - один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів.
Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбувало.
Полює морський леопард лише у воді, а на суходолі (здебільшого - на крижинах) вже відпочиває.
До того ж цей вид тюленів полюбляє самотність: тільки на час спарювання шукає собі другу половинку.
"Уважні глядачі можуть помітити обриси "Академіка Вернадського" за леопардом. Нинішнього сезону кілька цих тварин постійно трималися в акваторії станції, полюючи на субантарктичних пінгвінів - їх на нашому острові було рекордних 7 тисяч", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що ці хижі ссавці мають довге гладке тіло з округлою головою, великою мордою, великим ротом та ластами замість ніг. Від інших тюленів морського леопарда легко відрізнити за темно-сірою або чорною головою та спиною та білим або світло-сірим черевцем.
Найбільш характерною рисою цієї тварини є чорні плями навколо білих ділянок тіла. Через цей візерунок цей вид тюленів нагадує наземного леопарда, що і посприяло появі його видової назви.
Раніше полярники показували "луна-парк", з якого важко вийти.
Також ми писали про рідкісні антарктичні гриби, які ще ніхто не бачив.