"Загорает" на льдине: полярники показали самого главного хищника Антарктиды

Что известно

По "улыбающемуся" виду леопарда сразу и не скажешь, что это - один из самых главных хищников Антарктиды, который ест пингвинов и даже своих родственников тюленей.

Даже приближение полярников на лодке совсем его не волновало.

Охотится морской леопард только в воде, а на суше (в основном - на льдинах) уже отдыхает.

К тому же, этот вид тюленей любит одиночество: только на время спаривания ищет себе вторую половинку.

"Внимательные зрители могут заметить очертания "Академика Вернадского" за леопардом. В нынешнем сезоне несколько этих животных постоянно держались в акватории станции, охотясь на субантарктических пингвинов - их на нашем острове было рекордных 7 тысяч", - говорится в сообщении.

Добавим, что у этих хищных млекопитающих длинное гладкое тело с округлой головой, большой мордой, большим ртом и ластами вместо ног. От других тюленей морского леопарда легко отличить по темно-серой или черной голове и спине и белому или светло-серому брюшку.

Наиболее отличительной чертой этого животного являются черные пятна вокруг белых участков тела. Через этот узор этот вид тюленей напоминает наземного леопарда, что и поспособствовало появлению его видового названия.