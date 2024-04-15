Хвилі 10 метрів: українські полярники показали "луна-парк", з якого важко вийти (фото)

Полярники станції "Академік Вернадський" пройшли до Чилі на "Ноосфері" одну з найбурхливіших проток "Дрейка". Відомо, що хвилі сягали аж 10 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку "Національного антарктичного наукового центру".

Якою була дорога

Дорога зі станції "Академік Вернадський" до Чилі була довжиною 1140 миль (2111 км) та тривала 9 днів. Три з них проходили протоку Дрейка, яка була норовливою.

Висота хвиль сягала 9-10 метрів, а швидкість вітру - 30 м/с.

За словами капітана Павла Панасюка, це був один з найбурхливіших Дрейків за весь час роботи судна під українським прапором. Йти в таких умовах досить непросто, але наш екіпаж впорався з цим викликом.

"Як це відчувається, коли ти на судні? Неначе зайшов покататися на найкрутішу гойдалку в луна-парку, але тебе з неї не випускають - день, два, три", - йдеться у повідомленні.

Також поки судно було в Антарктиці, з його борту проводили біологічні, геологічні та геофізичні дослідження Південного океану, зокрема, в межах міжнародних проєктів.

Куди вирушить "Ноосфера"

Найближчим часом "Ноосфера" знову вирушить в Антарктику, щоб забезпечити ротацію полярників на польській станції "Арцтовський". З початку повномасштабного вторгнення РФ Польща відмовилась від послуг російських суден.

Відтак криголам повернеться до порту Кейптауна (ПАР), де перебуватиме до наступного антарктичного сезону.

Зараз триває третій антарктичний сезон "Ноосфери". Він почався 17 листопада 2023 року, коли судно вийшло з порту Кейптауна до крижаного континенту.

Другий рейс цього сезону стартував 15 березня 2024 року, коли судно вирушило з порту Пунта-Аренас до "Вернадського" для перезмінки річних експедицій на станції та досліджень в Південному океані.

Полярники станції "Академік Вернадський" подолали протоку "Джейк" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)