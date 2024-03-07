Полярники зі станції "Вернадського" показали рідкісні антарктичні гриби. Такого ви ще не бачили
Полярники зі станції "Академік Вернадський" показали дуже рідкісне явище - антарктичні гриби. Вони ростуть не кожного року, можуть бути токсичними, але мають неймовірний вигляд.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), рідкісні гриби показали на сторінці станції "Вернадського" у Facebook.
"В суворій та білій Антарктиці після дощів ростуть справжнісінькі гриби! І це не якісь там плісняви, а такі, як в українських лісах, - з шапинками та ніжками", - розповіли полярники.
Рідкісні гриби (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Вони також додали, що в Антарктиці зустрічається приблизно 20 видів шапинкових грибів. Деякі схожі на лисички, адже мають більш темні ніжки, а є й такі, що сході на маленькі опеньки.
"Вони зустрічаються на куртинах мохів, у товщі яких розвивається їхня мікориза. Полюбляють захищені умови на товстих мохових банках чи луговинах килимкових мохів", - пояснили полярники.
"Чи їстівні антарктичні гриби? О, з ними треба бути обережними. Адже докладні дослідження одного з видів показали, що він може бути дуже токсичним. Більшість же грибів взагалі лишаються недослідженими", - додали вони.
Гриби на станції "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Також на станції "Вернадського" розповіли, що деякі з антарктичних грибів, які усе ж можуть бути їстівними, навряд чи вдасться спробувати, адже їх не вистачить на повноцінну страву. Такі "мешканці" Антарктики - дуже рідкісні, вони з'являються не щороку.
Антарктичні гриби (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"На фото - гриби омфаліни на мисі Перес. Їхній розмір в середньому - 2 см у висоту та 1,5 см - ширина шапинки. Дякуємо за ці чудові світлини біологу 28-ї УАЕ Сергію Глотову, а за цікаву інформацію - очільнику відділу біології та екології НАНЦ Івану Парнікозі", - резюмується в дописі.
Раніше ми вже розповідали, як виглядає яблуко під мікроскопом і хто там живе.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому під час морських круїзів роздають морозиво і до чого тут покійники.