Как защитить ребенка от инфекций: советы доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский рассказал о правильной профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.
По словам Комаровского, не имеет значения, каким именно типом гриппа заразился ребенок. Важно помнить лишь то, что грипп - это вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, которая поражает органы дыхания.
Профилактика гриппа, по мнению педиатра, заключается в следующем:
- Если вы встретитесь с вирусом, а в вашем организме нет антител, вы обязательно заболеете. Антитела появляются в случае, если вы переболели или вакцинировались.
- Вакцинацию от гриппа желательно провести детям в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, взрослым старше 65 лет, людям с хроническими болезнями (астма, диабет, ишемическая болезнь, болезни почек, последствия инсульта и т. д.), людям с иммунодефицитом, всем беременных на любом сроке, всем обитателям домов престарелых.
- Никаких лекарств и "народных средств" с доказанной профилактической эффективностью не существует. Это означает, что ни лук, ни чеснок или какие-либо таблетки не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности.
Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: twitter.com mnt)
- Источником вируса является человек. И чем реже вы бываете в местах скопления людей в сезон, когда "гуляют вирусы", тем лучше.
- Маска не является панацеей. Ее желательно надевать, когда вы уже заболели, чтоб не заразить окружающих. Здоровому человеку она не нужна.
- Руки больного, которыми он касается лица, а затем окружающих предметов, являются распространителем инфекции. Поэтому лицо лучше не трогать, а руки мыть нужно как можно чаще, вне дома стоит пользоваться дезинфицирующими средствами.
- Учитесь сами и учите детей, если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть.
- В коллективах лучше в опасный период ввсети запрет на рукопожатия и дружеские поцелуи.
- Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.
Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: twitter.com mnt)
- Воздух в помещении должен быть влажным и прохладным - почаще проветривайте.
- Почаще гуляйте на свежем воздухе подальше от скопления людей.
- Оптимальные параметры воздуха в помещении - температура около 20°С, влажность 50-70%. Проветривайте и часто проводите влажную уборку, включайте увлажнители воздуха.
- Лучше теплее оденьтесь, но не включайте дополнительно обогреватели.
- Увлажняйте слизистые оболочки. Раствор можно приготовить дома: 1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Залейте в любой флакон-пшикалку и регулярно пшикайте в нос. Вышеупомянутым солевым раствором также регулярно полощите рот.
- Вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, здоровый сон, активный образ жизни, любовь, доброжелательность, улыбка и хорошее настроение.
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