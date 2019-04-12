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Как защитить ребенка от инфекций: советы доктора Комаровского


Доктор Комаровский дал несколько советов, как противостоять сезонным вирусам

Доктор Евгений Комаровский рассказал о правильной профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.

По словам Комаровского, не имеет значения, каким именно типом гриппа заразился ребенок. Важно помнить лишь то, что грипп - это вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, которая поражает органы дыхания.

Профилактика гриппа, по мнению педиатра, заключается в следующем: 

  • Если вы встретитесь с вирусом, а в вашем организме нет антител, вы обязательно заболеете. Антитела появляются в случае, если вы переболели или вакцинировались.
  • Вакцинацию от гриппа желательно провести детям в возрасте  от 6 месяцев до 2 лет, взрослым старше 65 лет, людям с хроническими болезнями (астма, диабет, ишемическая болезнь, болезни почек, последствия инсульта и т. д.), людям с иммунодефицитом, всем беременных на любом сроке, всем обитателям домов престарелых.
  • Никаких лекарств и "народных средств" с доказанной профилактической эффективностью не существует. Это означает, что ни лук, ни чеснок или какие-либо таблетки не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности.

Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: twitter.com mnt)

  • Источником вируса является человек. И чем реже вы бываете в местах скопления людей в сезон, когда "гуляют вирусы", тем лучше.
  • Маска не является панацеей. Ее желательно надевать, когда вы уже заболели, чтоб не заразить окружающих. Здоровому человеку она не нужна.
  • Руки больного, которыми он касается лица, а затем окружающих предметов, являются распространителем инфекции. Поэтому лицо лучше не трогать, а руки мыть нужно как можно чаще, вне дома стоит пользоваться дезинфицирующими средствами.
  • Учитесь сами и учите детей, если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть.
  • В коллективах лучше в опасный период ввсети запрет на рукопожатия и дружеские поцелуи.
  • Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.

Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: twitter.com mnt)

  • Воздух в помещении должен быть влажным и прохладным - почаще проветривайте.
  • Почаще гуляйте на свежем воздухе подальше от скопления людей.
  • Оптимальные параметры воздуха в помещении - температура около 20°С, влажность 50-70%. Проветривайте и часто проводите влажную уборку, включайте увлажнители воздуха.
  • Лучше теплее оденьтесь, но не включайте дополнительно обогреватели.
  • Увлажняйте слизистые оболочки. Раствор можно приготовить дома: 1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Залейте в любой флакон-пшикалку и регулярно пшикайте в нос. Вышеупомянутым солевым раствором также регулярно полощите рот.
  • Вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, здоровый сон, активный образ жизни, любовь, доброжелательность, улыбка и хорошее настроение.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно пережить переходной возраст подростка, связанный с гормональным дисбалансом, перепадами настроения и проблемами с кожей.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как нужно действовать при пищевом отравлении: как распознать отравление, как оказать первую помощь и в каких случаях ребенку требуется неотложная помощь специалистов.

Также Евгений Комаровский рассказал о препаратах, которые обязательно должны быть в детской аптечке. По мнению педиатра, при отсутствии дополнительных предписания врача в аптечке должно быть всего два лекарства.

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