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Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 22:59
Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского
Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский посоветовал, как избежать пищевого отравления

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно оказать неотложную помощь ребенку, который получил пищевое отравление. Соответствующая статья опубликована на личном сайте именитого педиатра.

Так, по словам доктора Комаровского, причиной пищевого отравления является яд, который попадает в организм человека вместе с продуктами питания.

Педиатр называет три группы причин отравлений:

  • инфекции (бактерии и вирусы);
  • токсины (ядовитые грибы, заведомо несъедобная или неправильно приготовленная животная пища (рыба, моллюски) и другие;
  • яды, которыми обрабатывают продукты или которые содержатся в продуктах, к примеру, пестициды.

Важно помнить, что первые симптомы пищевого отравления появляются в течение 48 часов после того, как ребенок съел что-то непригодное. А признаки довольно просты: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)

За медицинской помощью следует обратиться, если вышеуказанные симптомы возникли у ребенка младше 3 лет; сочетаются с повышением температуры тела; сохраняются более двух суток; имеются у нескольких членов семьи.

Неотложной медицинской помощи требуют случаи, если:

  • источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;
  • ребенок не может пить из-за рвоты;
  • двоение в глазах;
  • невнятная речь;
  • трудности с глотанием;
  • мышечная слабость;
  • желтизна кожи или слизистых оболочек;
  • припухлость суставов;
  • сыпь на коже;
  • мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно-темный цвет;
  • кровь в кале или рвотных массах.

Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)

Как оказать ребенку первую помощь при симптомах отравления:

  • если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет, ее нужно вызвать: дайте ребенку выпить 1-2 стакана воды или молока, после чего, удерживая ребенка, введите как можно глубже в ротоглотку пальцы и пошевелите ими (пальцы можно заменить ложкой, надавив ею на корень языка);
  • не кормите ребенка;
  • обильно поите ребенка следуя правилам: температура напитка равна температуре тела; пить нужно небольшими глотками; используйте растворы для регидрации (их можно заменить водой, чаем или компотом); не добавляйте в напитки сахар;
  • дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;
  • при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)

Профилактика пищевых отравлений, по словам доктора Комаровского заключается в следующем:

  • Приучите ребенка регулярно мыть руки.
  • Следите за чистотой посуды и кухонной утвари.
  • Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.
  • Если на руках имеются раны или царапины, обязательно заклеивайте их лейкопластырем перед приготовлением пищи (или же наденьте перчатки).
  • Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды.
  • Используйте одноразовые кухонные полотенца.
  • Тщательно проваривайте субпродукты, мясо, птицу.
  • Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.
  • Не замораживайте мясо и рыбу повторно.
  • Храните пищевые продукты исключительно в специальных емкостях, маркируйте их.
  • Следите за сроком годности продуктов перед приобретением, приготовлением и употреблением.
  • Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности. 
  • Убедитесь в герметичности консервов.
  • Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях.

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