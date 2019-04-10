Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский посоветовал, как избежать пищевого отравления

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно оказать неотложную помощь ребенку, который получил пищевое отравление. Соответствующая статья опубликована на личном сайте именитого педиатра.

Так, по словам доктора Комаровского, причиной пищевого отравления является яд, который попадает в организм человека вместе с продуктами питания.

Педиатр называет три группы причин отравлений:

инфекции (бактерии и вирусы);

токсины (ядовитые грибы, заведомо несъедобная или неправильно приготовленная животная пища (рыба, моллюски) и другие;

яды, которыми обрабатывают продукты или которые содержатся в продуктах, к примеру, пестициды.

Важно помнить, что первые симптомы пищевого отравления появляются в течение 48 часов после того, как ребенок съел что-то непригодное. А признаки довольно просты: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)

За медицинской помощью следует обратиться, если вышеуказанные симптомы возникли у ребенка младше 3 лет; сочетаются с повышением температуры тела; сохраняются более двух суток; имеются у нескольких членов семьи.

Неотложной медицинской помощи требуют случаи, если:

источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;

ребенок не может пить из-за рвоты;

двоение в глазах;

невнятная речь;

трудности с глотанием;

мышечная слабость;

желтизна кожи или слизистых оболочек;

припухлость суставов;

сыпь на коже;

мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно-темный цвет;

кровь в кале или рвотных массах.

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)

Как оказать ребенку первую помощь при симптомах отравления:

если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет, ее нужно вызвать: дайте ребенку выпить 1-2 стакана воды или молока, после чего, удерживая ребенка, введите как можно глубже в ротоглотку пальцы и пошевелите ими (пальцы можно заменить ложкой, надавив ею на корень языка);

не кормите ребенка;

обильно поите ребенка следуя правилам: температура напитка равна температуре тела; пить нужно небольшими глотками; используйте растворы для регидрации (их можно заменить водой, чаем или компотом); не добавляйте в напитки сахар;

дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;

при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)

Профилактика пищевых отравлений, по словам доктора Комаровского заключается в следующем:

Приучите ребенка регулярно мыть руки.

Следите за чистотой посуды и кухонной утвари.

Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.

Если на руках имеются раны или царапины, обязательно заклеивайте их лейкопластырем перед приготовлением пищи (или же наденьте перчатки).

Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды.

Используйте одноразовые кухонные полотенца.

Тщательно проваривайте субпродукты, мясо, птицу.

Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.

Не замораживайте мясо и рыбу повторно.

Храните пищевые продукты исключительно в специальных емкостях, маркируйте их.

Следите за сроком годности продуктов перед приобретением, приготовлением и употреблением.

Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности.

Убедитесь в герметичности консервов.

Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях.

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