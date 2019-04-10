Неотложная помощь при пищевом отравлении: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: РБК-Украина)
Доктор Комаровский посоветовал, как избежать пищевого отравления
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно оказать неотложную помощь ребенку, который получил пищевое отравление. Соответствующая статья опубликована на личном сайте именитого педиатра.
Так, по словам доктора Комаровского, причиной пищевого отравления является яд, который попадает в организм человека вместе с продуктами питания.
Педиатр называет три группы причин отравлений:
- инфекции (бактерии и вирусы);
- токсины (ядовитые грибы, заведомо несъедобная или неправильно приготовленная животная пища (рыба, моллюски) и другие;
- яды, которыми обрабатывают продукты или которые содержатся в продуктах, к примеру, пестициды.
Важно помнить, что первые симптомы пищевого отравления появляются в течение 48 часов после того, как ребенок съел что-то непригодное. А признаки довольно просты: тошнота, рвота, понос, боли в животе.
Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)
За медицинской помощью следует обратиться, если вышеуказанные симптомы возникли у ребенка младше 3 лет; сочетаются с повышением температуры тела; сохраняются более двух суток; имеются у нескольких членов семьи.
Неотложной медицинской помощи требуют случаи, если:
- источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;
- ребенок не может пить из-за рвоты;
- двоение в глазах;
- невнятная речь;
- трудности с глотанием;
- мышечная слабость;
- желтизна кожи или слизистых оболочек;
- припухлость суставов;
- сыпь на коже;
- мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно-темный цвет;
- кровь в кале или рвотных массах.
Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)
Как оказать ребенку первую помощь при симптомах отравления:
- если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет, ее нужно вызвать: дайте ребенку выпить 1-2 стакана воды или молока, после чего, удерживая ребенка, введите как можно глубже в ротоглотку пальцы и пошевелите ими (пальцы можно заменить ложкой, надавив ею на корень языка);
- не кормите ребенка;
- обильно поите ребенка следуя правилам: температура напитка равна температуре тела; пить нужно небольшими глотками; используйте растворы для регидрации (их можно заменить водой, чаем или компотом); не добавляйте в напитки сахар;
- дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;
- при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.
Комаровский рассказал о лечении пищевого отравления у ребенка (фото: pixabay.com)
Профилактика пищевых отравлений, по словам доктора Комаровского заключается в следующем:
- Приучите ребенка регулярно мыть руки.
- Следите за чистотой посуды и кухонной утвари.
- Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.
- Если на руках имеются раны или царапины, обязательно заклеивайте их лейкопластырем перед приготовлением пищи (или же наденьте перчатки).
- Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды.
- Используйте одноразовые кухонные полотенца.
- Тщательно проваривайте субпродукты, мясо, птицу.
- Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.
- Не замораживайте мясо и рыбу повторно.
- Храните пищевые продукты исключительно в специальных емкостях, маркируйте их.
- Следите за сроком годности продуктов перед приобретением, приготовлением и употреблением.
- Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности.
- Убедитесь в герметичности консервов.
- Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях.
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