Як захистити дитину від інфекцій: поради доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів про правильну профілактику та лікування грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.

За словами Комаровського, не має значення, яким саме типом грипу заразилася дитина. Важливо пам'ятати про те, що грип - це вірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом, яка вражає органи дихання.

Профілактика грипу, на думку педіатра, полягає в наступному:

Якщо ви зустрінетеся з вірусом, а у вашому організмі немає антитіл, ви обов'язково захворієте. Антитіла з'являються в разі, якщо ви перехворіли або вакцинувалися.

Вакцинацію від грипу бажано провести дітям у віці від 6 місяців до 2 років, дорослим старше 65 років, людям з хронічними хворобами (астма, діабет, ішемічна хвороба, хвороби нирок, наслідки інсульту і т. д.), людям з імунодефіцитом, всім вагітних на будь-якому терміні, всім мешканцям будинків престарілих.

Ніяких ліків та "народних засобів" з доведеною профілактичною ефективністю не існує. Це означає, що ні цибуля, ні часник або будь-які пігулки не здатні захистити ні від якого респіраторного вірусу взагалі, ні від вірусу грипу зокрема.

Комаровський розповів про профілактику грипу та ГРВІ у дітей (фото: twitter.com mnt)

Джерелом вірусу є людина. І чим рідше ви буваєте в місцях скупчення людей в сезон, коли "гуляють віруси", тим краще.

Маска не є панацеєю. Її бажано одягати, коли ви вже захворіли, щоб не заразити оточуючих. Здоровій людині вона не потрібна.

Руки хворого, якими він торкається обличчя, а потім навколишніх предметів, є розповсюджувачем інфекції. Тому обличчя краще не чіпати, а руки мити потрібно як можна частіше, поза домом варто користуватися дезінфікуючими засобами.

Вчіться самі і вчіть дітей, якщо вже немає хустки, кашляти-чхати не в долоньку, а в лікоть.

У колективах краще в небезпечний період ввести заборону на рукостискання і дружні поцілунки.

Користуйтеся кредитними картками. Паперові гроші - джерело поширення вірусів.

Комаровський розповів про профілактику грипу та ГРВІ у дітей (фото: twitter.com mnt)

Повітря в приміщенні має бути вологим і прохолодним - частіше провітрюйте.

Частіше гуляйте на свіжому повітрі подалі від скупчення людей.

Оптимальні параметри повітря в приміщенні - температура близько 20 °С, вологість 50-70%. Провітрюйте і часто проводьте вологе прибирання, включайте зволожувачі повітря.

Краще тепліше одягніться, але не включайте додатково обігрівачі.

Зволожуйте слизові оболонки. Розчин можна приготувати вдома: 1 чайна ложка звичайної кухонної солі на 1 літр кип'яченої води. Залийте в будь-якій флакон-пшикалку і регулярно пшикайте в ніс. Вищезазначеним сольовим розчином також регулярно полощіть рот.

Ймовірність ГРВІ зменшують повноцінне харчування, здоровий сон, активний спосіб життя, любов, доброзичливість, усмішка і гарний настрій.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний з гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.

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Також Євген Комаровський розповів про препарати, які обов'язково повинні бути в дитячій аптечці. На думку педіатра, при відсутності додаткових приписи лікаря в аптечці має бути всього два препарати.