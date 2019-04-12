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Как помочь подростку в переходном возрасте: советы доктора Комаровского

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 07:35
Как помочь подростку в переходном возрасте: советы доктора Комаровского
Комаровский рассказал о проблемах переходного возраста у подростков (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский советует родителям следить за здоровым питанием и психологическим состоянием подростка

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно пережить переходной возраст подростка. В этот период гормональные изменения причиняют дискомфорт, как ребенку, который превращается во взрослого человека, так и его близким, порой страдающим от перепадов настроения, грубости и отстраненности подростка.

Родители подростка обратились к Евгению Комаровскому за помощью. Доктор дал ряд советов, как максимально "смягчить" этот сложный период.

По словам педиатра, во-первых, интенсивность и тяжесть физиологических проявлений часто определяется генетикой, поэтому каких-либо радикальных способов облегчения состояния подростка нет. Но помочь можно здоровым питанием, уходом за телом, закаливанием и спортом.

Во-вторых, родители должны неустанно рассказывать своему чаду, что все через это проходили и нет ничего страшного - выросли, живы, здоровы, радуемся жизни. Фразы, вроде, "вот если бы ты видел портрет нашего дедушки в твоем возрасте - он был такой страшный! А потом вон в какого красавца превратился! Посмотри на фото и убедись", - могут помочь подростку.

В-третьих, если есть проблема акне, то существует множество медицинских способов помочь: особые кремы, гели, гормональные препараты.

Как помочь подростку в переходном возрасте: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о проблемах переходного возраста у подростков (фото: pixabay.com)

Если же сидеть в четырех стенах, не заниматься спортом, злоупотреблять чипсами и сладкими газированными напитками, то проблемы с внешностью будут обязательно, - заявляет доктор Комаровский.

"В общем, проблема подросткового возраста комплексная, и решать ее нужно квалифицированно и общими усилиями - учителей, психологов, врачей и родителей", - пишет педиатр.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как нужно действовать при пищевом отравлении.

Также Евгений Комаровский рассказал о двух препаратах, которые обязательно должны быть в детской аптечке.

Напомним, доктор Комаровский развенчал миф о полезности лечебных банок и предупредил родителей, что эта процедура может быть очень опасна для детей дошкольного возраста.

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