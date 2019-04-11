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Лишь два препарата: Комаровский рассказал о лекарствах в детской аптечке

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 08:45
Лишь два препарата: Комаровский рассказал о лекарствах в детской аптечке
Комаровский рассказал о необходимых лекарствах в детской аптечке (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский считает эти препараты обязательными

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны обязательно присутствовать в детской аптечке. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.

По мнению известного педиатра, если у вашего ребенка нет каких-либо других предписаний, к примеру, у малыша низкий гемоглобин, и доктор выписал принимать препараты железа, то в аптечке обязательно должны быть два препарата.

Во-первых, это средство для пероральной регидратации, которое поможет восстановить водно-солевой баланс в случае пищевого отравления.

Во-вторых, в детской аптечке обязательно должны присутствовать жаропонижающие препараты.

Доктор Комаровский отмечает, что врачи во всем мире рекомендуют только два препарата: парацетамол и ибупрофен.

Комаровский рассказал о необходимых лекарствах в детской аптечке (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский предупредил о том, что грелки при болях в животе могут быть опасны.

Также мы сообщали о том, что Евгений Комаровский развенчал миф о лечении кашля.

Напомним, Евгений Комаровский дал рекомендации о том, как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ.

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