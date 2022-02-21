Заседание Совбеза РФ было записано заранее: доказательство - на видео

Первое, на что обратила внимание Татьяна Попова, это наручные часы министра обороны России Сергея Шойгу. Они почему-то показывали 12:47, хотя "прямая" трансляция заседания Совбеза началась в 17:00. Часы попали в кадр крупным планом несколько раз.

У других участников часы также показывали другое время. Когда камера попала на Собянина, его часы показали 12:10. Во второй раз камеры крупным планом показали часы Шойгу, когда на них было 13:30.

Это наводит на мысль о том, что все это заседание провели за пять часов до того, как трансляцию запустили для зрителей.

Фото: Часы участников Совбеза

Далее – после выступления главы правительства РФ Михаила Мишустина выступил глава Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Но на видео почему-то с трибуны уходит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Обнаружил "склейку" видео "прямой трансляции" (вырезали выступление какого-то офицера)", - пишет Евгений Прокопишин.

А это доказывает, что некоторые выступления были скрыты от зрителей. И что видео было записано заранее.

"Склейку" кадров заметили и в других местах. На выступлении председателя Совета федерации федерального собрания РФ Валентины Матвиенко камера переехала с ее изображения на лицо Путина. И ее фраза о Севастополе прозвучала как-то странно.

В сети пользователи активно комментируют эти нестыковки. И некоторые считают, что показали заседание Совбеза специально позже, чтобы успеть спасти акции. Так как они стремительно покатились вниз после трансляции.