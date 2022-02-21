Шойгу: у Украины есть все для создания ядерного оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. При чем эти возможности якобы выше, чем у Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза РФ.

"Хотел бы обратить внимание на заявление (президента Украины, - ред.) Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая - за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи", - отметил Шойгу.