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Путин вынудил главу разведки России заявить о готовности признать "независимость" ОРДЛО

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 17:34
Путин вынудил главу разведки России заявить о готовности признать "независимость" ОРДЛО Фото: глава СВР Сергей Нарышкин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин вынудил главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина заявить о готовности признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию расширенного заседания Совбеза РФ.

В ходе заседания выступали все участники Совбеза РФ. В свой речи Сергей Нарышкин неуверенно высказался о возможности признания Россией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Путин перебил его и несколько раз усточнял, что именно поддерживает глава СВР.

"Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной - ред.) или признавать независимость", - сказал Путин.

Нарышкин несколько раз запинался и потом заявил, что выступает за признание независимости "ЛДНР". "Я поддержу предложение о признании…", - начал говорить он, но Путин его перебил: "Поддержу или поддерживаю, говорите прямо".

После этого Нарышкин уже более уверенным голосом сказал: "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации".

Путин его поправил, что Совбез РФ не обсуждает включение в состав России "ЛДНР", а речь идет о признании их "независимости".

"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил после этого Нарышкин.

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Владимир Путин Российская Федерация Нарышкин ОРДЛО
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