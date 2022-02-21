Путин вынудил главу разведки России заявить о готовности признать "независимость" ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин вынудил главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина заявить о готовности признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию расширенного заседания Совбеза РФ .

В ходе заседания выступали все участники Совбеза РФ. В свой речи Сергей Нарышкин неуверенно высказался о возможности признания Россией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Путин перебил его и несколько раз усточнял, что именно поддерживает глава СВР.

"Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной - ред.) или признавать независимость", - сказал Путин.

Нарышкин несколько раз запинался и потом заявил, что выступает за признание независимости "ЛДНР". "Я поддержу предложение о признании…", - начал говорить он, но Путин его перебил: "Поддержу или поддерживаю, говорите прямо".

После этого Нарышкин уже более уверенным голосом сказал: "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации".

Путин его поправил, что Совбез РФ не обсуждает включение в состав России "ЛДНР", а речь идет о признании их "независимости".

"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил после этого Нарышкин.