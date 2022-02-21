Засідання Радбезу РФ було записано заздалегідь: доказ - на відео

Засідання Ради безпеки у РФ могли провести заздалегідь, а в призначений час запис показати глядачам. У соціальних мережах користувачі вказують на нестиковки, які підтверджують цей факт.
Які нюанси вказують на те, що відео Радбезу РФ з Путіним було записано заздалегідь - читайте нижче.
Перше, на що звернула увагу Тетяна Попова, це наручний годинник Міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Вони чомусь показували 12:47, хоча "пряма" трансляція засідання Радбезу почалася о 17:00. Годинник потрапив в кадр крупним планом кілька разів.
У інших учасників годинник також показували інший час. Коли камера потрапила на Собяніна, його годинник показав 12:10. Вдруге камери крупним планом показали годинник Шойгу, коли на них було 13:30.
Це наводить на думку про те, що все це засідання провели за п'ять годин до того, як трансляцію запустили для глядачів.
Фото: годинник учасників Радбезу
Далі-після виступу глави уряду РФ Михайла Мішустіна виступив глава Держдуми РФ Сергій Наришкін. Але на відео чомусь з трибуни йде Генеральний прокурор РФ Ігор Краснов.
"Виявив" склейку "відео" прямої трансляції "(вирізали виступ якогось офіцера)", - пише Євген Прокопишин.
А це доводить, що деякі виступи були приховані від глядачів. І що відео було записано заздалегідь.
"Склейку" кадрів помітили й в інших місцях. На виступі голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко камера переїхала з її зображення на обличчя Путіна. І її фраза про Севастополь прозвучала якось дивно.
У мережі користувачі активно коментують ці нестиковки. І деякі вважають, що показали засідання Радбезу спеціально пізніше, щоб встигнути врятувати акції. Оскільки вони стрімко покотилися вниз після трансляції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін заплутався в словах на засіданні Радбезу РФ.
А також розповідали про те, що Шойгу вважає, що в України є все для створення ядерної зброї.