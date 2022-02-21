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Засідання Радбезу РФ було записано заздалегідь: доказ - на відео

Автор: Анна Шиканова

Засідання Ради безпеки у РФ могли провести заздалегідь, а в призначений час запис показати глядачам. У соціальних мережах користувачі вказують на нестиковки, які підтверджують цей факт.

Які нюанси вказують на те, що відео Радбезу РФ з Путіним було записано заздалегідь - читайте нижче.

Перше, на що звернула увагу Тетяна Попова, це наручний годинник Міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Вони чомусь показували 12:47, хоча "пряма" трансляція засідання Радбезу почалася о 17:00. Годинник потрапив в кадр крупним планом кілька разів.

У інших учасників годинник також показували інший час. Коли камера потрапила на Собяніна, його годинник показав 12:10. Вдруге камери крупним планом показали годинник Шойгу, коли на них було 13:30.

Це наводить на думку про те, що все це засідання провели за п'ять годин до того, як трансляцію запустили для глядачів.

Фото: годинник учасників Радбезу

Далі-після виступу глави уряду РФ Михайла Мішустіна виступив глава Держдуми РФ Сергій Наришкін. Але на відео чомусь з трибуни йде Генеральний прокурор РФ Ігор Краснов.

"Виявив" склейку "відео" прямої трансляції "(вирізали виступ якогось офіцера)", - пише Євген Прокопишин.

А це доводить, що деякі виступи були приховані від глядачів. І що відео було записано заздалегідь.

"Склейку" кадрів помітили й в інших місцях. На виступі голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко камера переїхала з її зображення на обличчя Путіна. І її фраза про Севастополь прозвучала якось дивно.

У мережі користувачі активно коментують ці нестиковки. І деякі вважають, що показали засідання Радбезу спеціально пізніше, щоб встигнути врятувати акції. Оскільки вони стрімко покотилися вниз після трансляції.

  • Там бояться прямих ефірів, як чорт ладану
  • У когось з інсайдерів був час скинути акції російських компаній
  • Дивно, що вони не вирізали тупе заїкання Наришкіна і годинник Шойгу
  • Цирк і клоунада
  • Дешеве шоу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін заплутався в словах на засіданні Радбезу РФ.

А також розповідали про те, що Шойгу вважає, що в України є все для створення ядерної зброї.

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