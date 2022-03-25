Зарплаты военных в Украине и России: смотрите, чем они отличаются

Украинские военнослужащие, которые сейчас защищают с оружием в руках нашу страну, получают по 100 тысяч гривен в месяц. И такая сумма будет выплачиваться до тех пор, пока не закончится война. А это более 3 тысяч долларов. В РФ с зарплатами военным все печально, им не платят и половины от этой суммы.

Сколько получают военные в Украине и сколько в России – читайте в нашем материале ниже.

Зарплаты военных в Украине

Каждый украинский военный, который сейчас находится в зоне боевых действий, получает 100 тысяч гривен в месяц. И будет получать такую зарплату до тех пор, пока не прекратится война.

Приблизительные зарплаты украинский военных можно посмотреть в этой инфографике.

У военных, которые сейчас в тылу – зарплаты намного ниже. В среднем около 30 тысяч гривен.

Год назад военным, которые находились на Донбассе, выплачивали в среднем от 35 тысяч гривен в месяц. Такая зарплата была даже у солдат первого года службы на передовой.

А что в России

Военные, которые служат по контракту – получают в среднем 40-50 тысяч рублей в месяц. А это от 10 до 13 тысяч гривен.

Руководящие должности от 50 до 80 тысяч рублей. Это от 15 до 23 тысяч гривен.

Базовая зарплата российского наемника в "ЛДНР" составляла весной 2021 года около 16 тысяч рублей. Некоторым была положена доплата в размере от 300 рублей до 1500 рублей. По курсу на весну 2021 максимальная зарплата наемника составляла 9550 гривен в месяц.

Для войны России против Украины, комиссариаты начали набирать на службу людей даже в самых отдаленных регионах РФ. В некоторых случаях даже предлагали вполне приличную зарплату – от 3500 тысяч долларов.

Минобороны РФ военным по контракту обещало офицерам до 10 тысяч рублей за три дня. И зарплату от 30 до 75 тысяч рублей в месяц. (По верхней планке от 22 тысячи гривен).

Ну и наемникам из других стран – от 1500 долларов в месяц, а это почти 45 тысяч гривен по актуальному курсу.

Но как утверждают в главном управлении разведки Минобороны Украины, с финансированием у россиян очень проблематично.

"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А учитывая неудовлетворительное состояние финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно", - сообщили в разведке.

Более того, во временно оккупированном Крыму "командировку" военным в Украину оплатили только за февраль. А вот на март средства не выделялись и лимит средств в воинских частях исчерпан.

И такая ситуация практически во всех военных частях РФ, которые участвуют в войне против Украины. В том числе и с оплатой боевикам различных ЧВК (Частные военные компании).