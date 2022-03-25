Зарплати військових в Україні та Росії: дивіться, чим вони відрізняються

Українські військовослужбовці, які зараз захищають зі зброєю в руках нашу країну, отримують по 100 тисяч гривень на місяць. І така сума буде виплачуватися до тих пір, поки не закінчиться війна. А це понад 3 тисячі доларів. У РФ із зарплатами військовим все сумно, їм не платять і половини від цієї суми.

Скільки отримують військові в Україні та скільки в Росії – читайте в нашому матеріалі нижче.

Зарплати військових в Україні

Кожен український військовий, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, отримує 100 тисяч гривень на місяць. І буде отримувати таку зарплату до тих пір, поки не припиниться війна.

Приблизні зарплати українських військових можна подивитися в цій інфографіці.

У військових, які зараз в тилу - зарплати набагато нижче. В середньому близько 30 тисяч гривень.

Рік тому військовим, які перебували на Донбасі, виплачували в середньому від 35 тисяч гривень на місяць. Така зарплата була навіть у солдатів першого року служби на передовій.

А що в Росії

Військові, які служать за контрактом – отримують в середньому 40-50 тисяч рублів на місяць. А це від 10 до 13 тисяч гривень.

Керівні посади від 50 до 80 тисяч рублів. Це від 15 до 23 тисяч гривень.

Базова зарплата російського найманця в "ЛДНР" становила навесні 2021 року близько 16 тисяч рублів. Деяким була покладена доплата в розмірі від 300 рублів до 1500 рублів. За курсом на весну 2021 максимальна зарплата найманця становила 9550 гривень на місяць.

Для війни Росії проти України, комісаріати почали набирати на службу людей навіть у найвіддаленіших регіонах РФ. У деяких випадках навіть пропонували цілком пристойну зарплату - від 3500 тисяч доларів.

Міноборони РФ військовим за контрактом обіцяло офіцерам до 10 тисяч рублів за три дні. І зарплату від 30 до 75 тисяч рублів на місяць. (По верхній планці від 22 тисячі гривень).

Ну і найманцям з інших країн - від 1500 доларів на місяць, а це майже 45 тисяч гривень за актуальним курсом.

Але як стверджують у Головному управлінні розвідки Міноборони України, з фінансуванням у росіян дуже проблематично.

"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з'явилися проблеми з фінансуванням. Як з'ясувалося, оплата цих витрат у бюджеті жодним чином не передбачена. А враховуючи незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів у бюджеті знайти неможливо", - повідомили в розвідці.

Більш того, в тимчасово окупованому Криму "відрядження" військовим в Україну сплатили тільки за лютий. А ось на березень кошти не виділялися і ліміт коштів у військових частинах вичерпано.

І така ситуація практично у всіх військових частинах РФ, які беруть участь у війні проти України. У тому числі й з оплатою бойовикам різних ПВК (приватні військові компанії).