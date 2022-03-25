В России и оккупированном Крыму проблемы с выплатами зарплат военным, - разведка
В Российской Федерации и оккупированном Крыму возникли проблемы с финансированием армии. Солдаты не получают обещанных выплат за участие в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А учитывая неудовлетворительное состояние финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно", - говорится в сообщении.
Кроме того, разведка выяснила, что во временно оккупированном Крыму в феврале выплатили "командировочные" тем военным, которые принимали участие в войне против Украины. Однако лимит средств воинских частей полностью исчерпан, а финансирование на март - отсутствует.
Похожая ситуация и с боевиками частных военных компаний. Среди них учащаются случаи отказа от участия в войне, поскольку средства за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии" не поступают.
Напомним, в России заявили, что война в Украине будет продолжаться "до достижения поставленных целей" - денацификации и демилитаризации страны.
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