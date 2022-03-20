В России заканчиваются военные: набирают по объявлениям и считают подростков в училищах (фото)

Российская армия несет колоссальные потери в Украине. По официальным данным количество погибших военных РФ в Украине уже приближается к 15 тысячам. Еще столько же – раненых.

Поэтому в России начали набирать военных по объявлениям и решили подсчитать количество курсантов в училищах. Об этом – читайте ниже.

По официальной статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 24 день войны потери российской армии составили 14 800 человек. В России цифры особенно не меняются и несмотря на многие сообщения в социальных сетях, там говорят о цифре приблизительно в 500 погибших.

А вот в перехваченных данных есть совершенно другие цифры. По состоянию на утро 18 марта суммарные потери личного состава составили более 17 тысяч человек (это ВС РФ и представители всяких ЧВК).

А уже количество раненых посчитать сейчас практически невозможно. Впрочем, как и количество погибших оккупантов – в местах активных боевых действий подсчет вести особо некогда.

С военными из других стран у России тоже не сильно как-то сложилось. Даже белорусы не особо хотят участвовать. Тем более, что информация об отказных рапортах начинает звучать все чаще и громче.

Поэтому Россия решила "поскрести по сусекам" у себя на родине. Министр обороны РФ Шойгу совсем недавно подписал указ "Об отборе военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к охвату территории Украины".

Более простым языком – в приказе указано составить отчет по ожидаемому резерву в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.

Юнармия – это российская детско-юношеская организация при Министерстве обороны РФ. Там ведется пропаганда и русскую молодежь с 8 лет начинают обучать воевать и ненавидеть.

Также появились объявления о наборе на военную службу по контракту или пограничную службу по контракту в Авито (Это аналог украинского портала OLX). Ищут в основном по удаленным от центра страны – на Сахалине, в Татарстане, Уссурийске.

Предлагают от 40 до 50 тысяч рублей – это около 10-13 тысяч гривен.

В Адыгее военные комиссариаты даже не скрывают, куда и зачем набирают людей – для несения комендантской службы на территории Украины. Приглашают добровольцев, без особого ограничения по возрасту, и даже с судимостями.

Оклады повыше – от 3600 до 5000 долларов.

Ну и самое лучшее – комиссариаты начали печатать приглашения для заключения контракта и мобилизационного резерва на квитанциях для оплаты коммунальных услуг. Зарплаты просто впечатляют.