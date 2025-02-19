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"Зараз у кращій формі, ніж у 18". 62-річна жінка розповіла, як створила тіло мрії

Середа 19 лютого 2025 17:18
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"Зараз у кращій формі, ніж у 18". 62-річна жінка розповіла, як створила тіло мрії 32-річна жінка розповіла, як їх вдалось схуднути та повністю змінити тіло (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Американка Жаклін Хутон розповіла, що у 62 роки відчуває себе краще, ніж у 18 років. Вона похизувалась своєю підтягнутою фігурою та розповіла, як створила тіло мрії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку жінки.

Як жінка вдалось змінити своє тіло

У свої 62 роки любителька фітнесу та бабуся у соціальних мережах з гордістю демонструє свої сиві пасма та витончену статуру, доводячи, що жінки можуть бути чудовими в будь-якому віці.

Але для Жаклін це більше, ніж імідж, оскільки вона почувається краще, ніж будь-коли раніше. Попри труднощі, які приходять із віком, вона пояснює свою виняткову фізичну форму однією ключовою практикою.

Нещодавно вона зізналася, що зараз у кращій формі, ніж у 18 років, навіть після того, як народила п’ятьох дітей.

"Одного дня ти прокидаєшся і тобі 62 роки, і це зовсім не так, як ти собі уявляв, коли тобі було 18! Моє 62-річне тіло дуже відрізняється від мого 18-річного", - розповіла вона.

Що регулярно робить жінка

Вона зазначила, що у неї були певні проблеми зі здоров'ям, у тому числі три операції на плечі, численні викидні, остеоартрит та операція з переломом зап’ястя після нещасного випадку.

Однак, після 35 років регулярних серцево-судинних вправ, її тіло здорове.

"Річ не у тому, щоб виглядати молодшими, а в тому, як ми почуваємося та функціонуємо, коли стаємо старше. Ось що дійсно важливо", - додала вона.

Вона пояснює свій неймовірний стан активним старінням, включаючи регулярні тренування та підняття ваги.

"У свої 62 ти виглядаєш неймовірно. З кожним роком все краще - неймовірно", - написав користувач під один із фото Жаклін Хутон.

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