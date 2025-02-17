За 5 місяців 38 кг ! Як 31-річна жінка схудла після того, як була шокована відображенням в дзеркалі

31-річна жінка з Шотландії, мати двох дітей, вирішила поділитися своєю історією схуднення, щоб надихнути інших людей, які борються із зайвою вагою.

Як саме вона скинула вагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WalesOnline.

Історія схуднення жінки

Карлі Каммінг розповіла, що саме надихнуло її почати худнути.

"Я щойно повернулася додому з сімейної відпустки з чоловіком і двома маленькими дітьми. Я дивилася на фотографії, і питала себе, це справді я? Мені було соромно, коли я дивилася на мене в дзеркало. Я виглядала набагато старшою за свій вік, і я відчувала себе нещасною", - розповіла вона.

Так виглядала Карлі до схуднення (Скриншот)

Карлі з Единбурга каже, що з дитинства у неї були неприємні стосунки з їжею і вона завжди боролася зі своєю вагою.

"Я пам’ятаю, як в дитинстві я постійно їла солодке", - зізнається вона.

Тоді мати двох дітей вирішила, що їй потрібно щось змінювати. Вона почала з малого - почала більше ходити пішки і відмовилася від нездорової їжі.

"Я почала з того, що просто більше гуляла. Я також почала готувати собі здорову їжу і відмовилася від фаст-фуду", - розповіла Карлі.

З часом Клер почала додавати до свого розпорядку дня й інші види фізичної активності. Вона почала відвідувати спортзал і займатися йогою.

"Я зрозуміла, що мені потрібно не тільки схуднути, але й зміцнити своє здоров'я. Тому я почала займатися різними видами спорту", - додає вона.

Карлі почала правильно харчуватися та ходити в зал (Скриншот)

Завдяки своїй наполегливості Карлі вдалося схуднути на 38 кілограмів. Вона також стала почуватися набагато краще - у неї з'явилося більше енергії, і вона стала більш впевненою в собі.

"Я хочу, щоб люди знали, що вони можуть схуднути, якщо захочуть. Для цього потрібно тільки бажання і трохи зусиль", - резюмувала жінка.