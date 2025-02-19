"Сейчас в лучшей форме, чем в 18". 62-летняя женщина рассказала, как создала тело мечты

Американка Жаклин Хутон рассказала, что в 62 года чувствует себя лучше, чем в 18 лет. Она похвасталась своей подтянутой фигурой и рассказала, как создала тело мечты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу женщины.

Как женщине удалось изменить свое тело

В свои 62 года любительница фитнеса и бабушка в социальных сетях с гордостью демонстрирует свои седые пряди и изящное телосложение, доказывая, что женщины могут быть прекрасными в любом возрасте.

Но для Жаклин это больше, чем имидж, поскольку она чувствует себя лучше, чем когда-либо прежде. Несмотря на трудности, которые приходят с возрастом, она объясняет свою исключительную физическую форму одной ключевой практикой.

Недавно она призналась, что сейчас в лучшей форме, чем в 18 лет, даже после того, как родила пятерых детей.

"Однажды ты просыпаешься и тебе 62 года, и это совсем не так, как ты себе представлял, когда тебе было 18! Мое 62-летнее тело очень отличается от моего 18-летнего", - рассказала она.

Что регулярно делает женщина

Она отметила, что у нее были определенные проблемы со здоровьем, в том числе три операции на плече, многочисленные выкидыши, остеоартрит и операция с переломом запястья после несчастного случая.

Однако, после 35 лет регулярных сердечно-сосудистых упражнений, ее тело здорово.

"Дело не в том, чтобы выглядеть моложе, а в том, как мы чувствуем себя и функционируем, когда становимся старше. Вот что действительно важно", - добавила она.

Она объясняет свое невероятное состояние активным старением, включая регулярные тренировки и поднятие веса.

"В свои 62 ты выглядишь невероятно. С каждым годом все лучше - невероятно", - написал пользователь под одно из фото Жаклин Хутон.

Как сейчас выглядит 62-летняя Жаклин Хутон (фото: кадр из видео)