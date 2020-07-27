Заработки Софии Ротару стремительно взлетели: сколько сейчас получает певица

Украинская певица София Ротару стала зарабатывать гораздо больше. Звезда увеличила свои гонорары в 4 раза. Такого она не делала последние 20 лет. Сейчас корпоратив с исполнительницей обойдется в 70 тысяч долларов, хотя еще в 1998 году стоимость выступления была 17 тысяч. Кризис и пандемия Софию Михайловну не смущает, она смело подымает цены на свои концерты.

О новых "прайсах" рассказал промоутер и генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

"Я тут интересный прайс нашел 98 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов. В то время это тоже были большие деньги. В 2000 годах появилась новая элита. А где им общаться? На банкетах артистов слушать. Вот гонорары и взлетели", – рассказал Морозов "Комсомольской правде".

Гонорар Софии Ротару за корпоратив сейчас 70 тысяч долларов. Звезду все устраивает и снижать стоимость она не планирует.

"Цены никто из артистов не хочет опускать. А значит, наши звезды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы. Либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей", – подчеркнул промоутер.

Также промоутер сообщил, что присутствие Ротару или Пугачевой на корпоративе в Москве означало статусность для человека, который заказывал такой банкет.

"У нас каждый год проводились различные гала-ужины, куда элита приезжала на дорогих машинах: у мужчин дорогие часы, дамы в Шопарде. Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надежный партнер. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне", - резюмировал он.

Как мы ранее писали, София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото).